Disney + Marvel montre Hawkeye et Ms Marvel confirmés pour la sortie de 2021

La foire du jouet de New York est en cours et lors d’une présentation spéciale, Hasbro a révélé les fenêtres de sortie de deux spectacles Marvel Disney +, Hawkeye et Ms Marvel.

Dans une diapositive graphique, Hasbro a présenté la programmation des prochains liens avec Marvel, les deux séries devant se diriger vers Disney + en 2021, avec Loki et la série animée What If.

Cette diapositive montre sur quoi Marvel et Hasbro travailleront ensemble au cours des deux prochaines années, car le fabricant de jouets devra également planifier à l’avance pour créer des figurines, des véhicules, des poupées et d’autres produits.

Et cette diapositive semble également montrer que She-Hulk et Moon Knight viendront plus tard.

Quel spectacle Marvel recherchez-vous le plus?

