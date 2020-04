Disney mettra en congé des employés non essentiels plus tard ce mois-ci

La Walt Disney Company a révélé aujourd’hui dans un communiqué que tous les employés non essentiels seront mis en congé plus tard ce mois-ci.

La pandémie de coronavirus continuant de se propager à travers le monde, en particulier aux États-Unis, The Walt Disney Company a révélé que des employés non essentiels seront placés en congé non rémunéré à partir du 19 avril. L’une des plus grandes entreprises du monde, cette décision laissera des milliers d’employés de Disney en congé non rémunéré.

Les employés en question comprennent du personnel du monde entier. Depuis que Disney a décidé de fermer la plupart de ses opérations à la suite du coronavirus, les employés ont été promis qu’ils conserveraient leurs avantages sociaux et verraient leur salaire prolongé jusqu’au 18 avril. La situation devenant de plus en plus inquiétante aux États-Unis, Disney a révélé que les employés qui sont placés en congé ne perdront pas leur emploi. En plus de la sécurité d’emploi promise par Disney, ils conserveront également tous leurs avantages médicaux. Les employés américains ont également droit à une indemnité de chômage du gouvernement. Ceux qui sont inscrits au programme Disney Aspire, le programme d’investissement dans l’éducation de l’entreprise, auront toujours accès à leurs études.

La société a fermé ses parcs à thème dans le monde entier au début du mois dernier, en plus de ses nombreux magasins de détail et studios. Les théâtres fermant leurs portes dans un avenir prévisible, le studio a également pris la décision difficile de reporter la sortie de nombreux films, dont les très attendus Black Widow et Mulan. La société a toutefois sorti Pixar’s Onward pour une sortie numérique précoce et le film à voix Tom Holland et Chris Pratt sortira à Disney Plus ce vendredi.

Avec une pandémie, on ne sait pas quand Disney et d’autres studios prolifiques pourront revenir à un état de normalité et continuer à sortir leur liste de films.

Source: The Walt Disney Company