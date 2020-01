Disney + Movies disparaît à cause de problèmes de licence – / Film

Le premier jour de la nouvelle année, les fans ont remarqué que quelques films avaient discrètement disparu de Disney +. Le Dr Dolittle, Pirates des Caraïbes: On Stranger Tides, Home Alone et Home Alone 2, et The Sandlot étaient introuvables sur le service de streaming, avec un aperçu de Disney non plus, sous la forme d’un communiqué de presse annonçant des titres au départ ou même un tweet.

Comment cela pourrait-il se produire, en particulier dans une plate-forme de streaming qui était censée supprimer l’exclusivité “Disney Vault” et – contrairement à d’autres plateformes de streaming comme Netflix et Hulu qui ont des ardoises tournantes régulières – a été promis d’être une maison de streaming permanente pour les titres Disney et Disney? Cela a quelque chose à voir avec des accords de licence compliqués.

À ce stade, les gens sont habitués aux films qui vont et viennent des services de streaming. Netflix, Hulu et Amazon Prime ont bâti des audiences sur leurs listes de titres en rotation, et ont même transformé les changements mensuels en quelque chose d’un événement. Mais pas Disney +.

Lors du lancement du service de streaming en novembre 2019, un porte-parole de Disney + avait déclaré à Comicbook.com qu ‘”il n’y aura pas de” liste tournante “de films sous licence chaque mois. […] Avec Disney Plus, les classiques bien-aimés du coffre-fort Disney seront désormais diffusés dans une maison permanente, y compris Blanche-Neige et les Sept Nains, Pinocchio, Cendrillon, Le Livre de la Jungle, La Petite Sirène et Le Roi Lion – l’intégralité de la Collection Signature de 13 films – tous disponibles dès le premier jour. »Même le PDG de Disney, Bob Iger, avait lui-même déclaré que Disney +« hébergerait toute la bibliothèque de films Disney ».

Mais un récent rapport de Polygon souligne la faille de ces déclarations qui brossent un tableau moins permanent de l’ardoise Disney +. Les films qui seront constamment disponibles pour être diffusés sur Disney + sont ceux de la propre collection de Disney, et non le large éventail de films de studios appartenant à Disney comme Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm et 20th Century Fox. Cependant, cela ne signifie pas que tous les films susmentionnés finiront par disparaître de Disney +. Au contraire, la disparition silencieuse de plusieurs films a à voir avec les accords de licence hérités.

“Une petite poignée de films Disney rencontrent des problèmes avec diverses offres héritées, et c’est pourquoi ils sont supprimés”, rapporte Julia Alexander de The Verge. “Ces films rejoindront définitivement Disney + une fois les licences expirées avec leurs parties respectives.”

Les accords de licence hérités font référence aux accords conclus avec d’autres plates-formes de streaming comme Netflix ou Hulu avant le lancement de Disney +. Ces offres exclusives de streaming étaient souvent fixées pour trois à cinq ans, et il semble que même des tas d’argent de Disney ne pouvaient pas arracher ces films à leurs plateformes précédentes. Mais, comme Alexander l’a signalé, les films reviendront finalement à Disney, une fois ces accords expirés. Mais pour l’instant, d’autres films continueront de disparaître discrètement de Disney +, y compris des films plus connus comme Black Panther, qui, selon un rapport de Bloomberg, devrait revenir à Netflix en 2026. Quelques utilisateurs de Disney + aux yeux d’aigle ont noté dates d’expiration masquées pour les autres titres.

Qu’est-ce-que tout cela veut dire? Rien n’est permanent, même pour une entité qui domine la culture pop comme Disney. Mais il y a toujours des médias physiques.

