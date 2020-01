Disney + Original Encore remporte le prix de la Directors Guild of America

La série Disney + Original, Encore, a remporté un prix aux Directors Guild of America Awards, le réalisateur de spectacles, Jason Cohen, remportant le prix pour Réalisation exceptionnelle de la direction dans les programmes de réalité.

Dans Encore, la productrice exécutive Kristen Bell rassemble d’anciens camarades de la comédie musicale d’un lycée, les chargeant de recréer leur performance originale lors d’une réunion de lycée comme aucune autre. Les émotions sont vives alors que les anciens élèves font face à des amitiés fanées, à d’anciennes flammes, au doute de soi et à une chorégraphie meurtrière. À travers tout cela, ces groupes d’amis improbables – avec l’aide des meilleurs de Broadway – pourraient bien réussir une performance digne d’une ovation de comédies musicales bien-aimées comme «The Sound of Music», «Beauty and the Beast», «Annie» et plus.

Cohen a déjà été nominé pour un Oscar du meilleur documentaire (court métrage) pour le film Facing Fear 2013.

Les 12 épisodes d’Encore sont désormais disponibles sur Disney +.

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.