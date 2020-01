Disney + Original High School Musical: The Musical – La série nominée pour un GLADD Award

Le spectacle Disney + Original, High School Musical: The Musical – The Series, a été nominé pour un GLADD Award dans le Programmation exceptionnelle pour les enfants et les familles Catégorie.

Il sera en compétition avec “Andi Mack” de Disney Channel et “The Bravest Knight” de Hulu.

Voici les nominés pour cette catégorie:

Programmation exceptionnelle pour les enfants et les familles

Andi Mack (The Disney Channel)

Le chevalier le plus courageux (Hulu)

High School Musical: The Musical: The Series (Disney +)

La maison bruyante (Nickelodeon)

“Monsieur. Ratburn et la personne spéciale »Arthur (PBS)

Rocko’s Modern Life: Static Cling (Netflix)

She-Ra et les princesses du pouvoir (Netflix)

Steven Universe: The Movie (Cartoon Network)

“Un conte de deux Nellas” Nella la princesse chevalier (Nick Jr.)

Douze pour toujours (Netflix)

Les GLAAD Media Awards récompensent et honorent les médias pour leurs représentations justes, précises et inclusives de la communauté lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre et queer (LGBTQ) et les problèmes qui affectent leur vie.

High School Musical: The Musical – La série suit un groupe d’élèves du secondaire mettant en scène une production de High School Musical. Dans ce document, le leader, Nini, a deux mamans et il y a aussi d’autres personnages LGBTQ dans l’école, y compris Carlos et Seb.

Les cérémonies des GLAAD Media Awards auront lieu à New York au Hilton Midtown le jeudi 19 mars 2020 et à Los Angeles au Beverly Hilton le jeudi 16 avril 2020.

Quel spectacle pensez-vous va gagner?

