Disney + Originals arrive sur OSN au Moyen-Orient et en Afrique du Nord

De nouveaux détails sur la disponibilité de Disney + au Moyen-Orient et en Afrique du Nord ont été révélés, car il a été annoncé que Disney + Originals sera disponible sur le service de streaming OSN, Wavo, qui sera relancé en tant qu’OSN aujourd’hui. Cependant, il n’est pas prévu de lancer la plate-forme autonome Disney + dans la région et c’est la première fois que le contenu de Disney + est distribué via un fournisseur tiers.

Le catalogue complet des spectacles sera déployé à partir du 9 avril.

«Étant donné que nous ne prévoyons actuellement pas de lancer Disney + en tant que service autonome dans la région dans un avenir proche, nous sommes heureux de travailler avec OSN pour proposer Disney + Originals aux téléspectateurs du Moyen-Orient. Cette stratégie de distribution unique, conçue spécifiquement pour cette région, offrira aux fans et aux familles la possibilité de profiter d’un contenu original de classe mondiale et d’une narration incroyable de notre vaste portefeuille de marques en ce moment difficile.

Amit Malhotra, responsable régional, Ventes et distribution de contenu, The Walt Disney Company et PDG d’OSN, Patrick Tillieux, a ajouté dans un communiqué:

“Nous sommes ravis de renforcer notre alliance avec Disney pour apporter la magie de la narration de Disney à nos fidèles clients. L’ajout de Disney + Originals à nos boîtes et services de streaming est une étape importante pour nous et renforce notre engagement à offrir du contenu premium à notre public régional uniquement à partir des marques les plus exceptionnelles. En rendant le service de streaming OSN disponible sur toutes nos plateformes – TV, mobile, ordinateurs portables, tablettes, consoles de jeux et boîtiers de streaming – toute la famille peut profiter d’un divertissement de classe mondiale ininterrompu sans égal sur aucune autre plateforme.

Un abonnement mensuel au service de vidéo à la demande d’OSN coûte 9,50 $ par mois et est disponible dans 17 marchés régionaux, notamment en Égypte, au Liban, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis. OSN est disponible sur osn.com, les applications mobiles iOS et Android, Apple TV, Android TV et les téléviseurs Samsung et LG.

Cet accord fournira sans aucun doute des revenus supplémentaires à la Walt Disney Company, en particulier avec la suppression de nombreuses sources de revenus telles que sa division des parcs à thème. Au moins des années de la Journée des investisseurs, il a été annoncé qu’il faudrait 2 ans pour que Disney + soit déployé dans le monde entier, donc cet accord avec OSN, permettra aux gens de ces régions d’accéder rapidement à des émissions comme Star Wars: The Mandalorian.

Allez-vous regarder les Disney + Originals sur OSN?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.