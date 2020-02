Disney + permet déjà l’abonnement en Espagne avec une remise importante

Les fans inconditionnels de l’univers Disney attendent avec impatience l’arrivée de Disney +, la plateforme de contenu en streaming de l’entreprise créée par Walt Disney. Sa date de sortie en Espagne sera le 24 mars 2020, mais il est déjà possible de s’abonner pour que le jour de son lancement les fans n’aient pas à attendre une minute pour pouvoir jouer.

Cadre de «The Mandalorian», série visible sur Disney +

Pour obtenir des abonnés, Disney a lancé une offre de lancement: si le plan annuel est contracté jusqu’au 23 mars, le prix sera de 59,99 euros. Une réduction significative du prix établi pour profiter de la plateforme, puisqu’elle coûtera généralement 6,99 euros par mois et 69,99 euros par an; tandis que, profitant de cette promotion, 5 euros par mois seront payés.

Les utilisateurs qui souhaitent louer cette option auront les mêmes conditions que s’ils la louent une fois que la plate-forme en Espagne commencera à démarrer. Parmi les avantages, il y a la possibilité de reproduire le contenu de la plateforme à partir d’un appareil mobile, d’une tablette, d’une Smart TV ou d’une console et sur quatre appareils différents en même temps. En outre, le contenu peut être téléchargé sur jusqu’à 10 appareils différents.

Un vaste catalogue

L’un des principaux atouts de la plate-forme Disney est son vaste catalogue de contenus, qui inclut la série complète de “The Simpsons” ou le film “Avatar” parmi ses grandes propositions. Vous pouvez également voir plusieurs de ses séries et programmes originaux sur Disney +, tels que «The Mandalorian», «High School Musical: The Musical: The Series» ou «The world’s by Jeff Goldblum». En outre, les nouveautés de l’univers Disney seront incluses, telles que la série Marvel (“The Falcon and The Winter Soldier”, “WandaVision” ou “Loki”) ou “Obi-Wan”, le spin-off de “Star Wars”.

