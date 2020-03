Disney peut libérer Mulan via le streaming car ils ont besoin de gagner de l’argent

Au-delà de la bande-annonce, l’hôte Grace Rudolph a affirmé qu’elle avait fait des fouilles qui indiquent que Disney envisage le remake en direct de Mulan pour une diffusion directe.

Le studio a retiré Mulan du calendrier de sortie il y a quelques semaines en raison de l’épidémie de coronavirus COVID-19 aux côtés d’autres films à venir comme Antlers et The New Mutants. Et bien qu’il n’y ait pas encore de confirmation pour le moment où nous pourrons voir les photos, la publication de certaines d’entre elles directement en streaming aurait certainement un sens à la suite de la pandémie qui a changé la vie de presque tout le monde et tout.

Vous pouvez voir les articles de Randolph par vous-même ci-dessous:

J’ai donc creusé avec tout le bavardage aujourd’hui, et apparemment #Disney envisage de publier non seulement #BlackWidow mais aussi #Mulan directement en streaming.

Points de prix, achat vs location, quand #DisneyPlus tous encore en l’air.

En développement… pic.twitter.com/cusULkYmQW

– Grace Randolph (@GraceRandolph) 28 mars 2020

Ils ont besoin de gagner de l’argent

– Grace Randolph (@GraceRandolph) 28 mars 2020

PLUS SUR LE WEB

Cliquer pour agrandir

En l’absence de signe de ralentissement du virus, il pourrait s’écouler plusieurs mois avant la réouverture des salles au public, et il pourrait s’écouler encore plus longtemps avant que l’épidémie ne se calme suffisamment pour attirer à nouveau les cinéphiles en masse. En tant que tel, une poussée pour obtenir des sorties majeures sur les plateformes de streaming au milieu de la crise pourrait de bon augure pour des sociétés cinématographiques comme Disney qui sont actuellement en difficulté.

Le post de Rudolph mentionne également que la Mouse House pourrait envisager Black Widow de Marvel pour le même traitement directement en streaming après son récent retard indéfini. La plate-forme que le studio utiliserait pour diffuser les films n’est pas certaine, mais il va sans dire qu’avoir deux sorties majeures sur leur nouveau service Disney + pourrait être une aubaine majeure pour ses numéros d’abonnement, qui ont déjà explosé pendant la pandémie actuelle.

Seul le temps nous dira si Disney fera un acte de foi en sautant MulanLa sortie en salles en faveur de la diffusion en direct, mais ils se battent sûrement pour comprendre comment récupérer certaines de leurs pertes pendant l’épidémie. Après tout, comme si le fait de ne pas pouvoir sortir de films dans les cinémas ne faisait pas assez mal à la société, la fermeture de tous leurs parcs Disneyland et de leurs croisières leur coûtait plus de 20 millions de dollars par jour.