Disney Pixar aura un caractère gay pour la première fois

Disney aura enfin son premier personnage d’animation gay, dans le film attendu “En avant“, qui est un paradigme pour les deux Disney comme pour Pixar, le film devrait sortir le 6 mars de cette année.

Les deux maisons de production ont été fortement critiqué pour le manque de personnages LGBT et finalement ils ont pris le risque d’avoir un personnage ouvertement gay où il s’est même présenté avec son partenaire.

Le spectre officiel est un officier de police qui est dans un relation avec un autre personnage féminin Et ils ont même une fille ensemble.

La scène, quand nous l’avons écrite, était un peu appropriée et ouvrait un peu le monde, et c’est ce que nous voulions. C’est un monde de fantaisie moderne et nous voulons représenter le monde moderne », a expliqué Dan Scanlon, directeur d’Onward.

C’est une policière qui n’a qu’un œil et n’apparaît que dans une seule scène, mais tout y est complètement montré.

L’apparence actuelle de ces personnages est un avancer pour les récits de Disney et Pixar puisque tous les spectateurs peuvent identifier et en même temps promouvoir la inclusion.

Onward est l’histoire de deux frères elfes qui cherchent à passer une journée avec leur père, décédé alors qu’ils n’étaient que des enfants et par magie. L’histoire se déroule dans un univers magique avec d’autres créatures telles que les fées, les licornes et le pégase.

Dans la version live action de La belle et la Bête, LeFou a été le premier à avoir des scènes dans lesquelles il a été montré que le personnage avait des sentiments pour Gaston, mais c’est quelque chose qui lui a valu des critiques de la part de la maison de production, car il ne l’a laissée que sous-entendu.

Ce film attendu sortira prochainement en salles 6 mars et mettra en vedette le doublage de Tom Holland, Chris Pratt, Julia Louis-Dreyfus et Octavia Spencer.

