Disney + Pixar SparkStream Float Soundtrack maintenant disponible

Récemment, Disney a publié la bande originale de Disney + Pixar SparkShort, Float, qui est disponible en téléchargement sur les plateformes numériques, y compris Amazon.

Cet EP comprend 5 titres composés par Barney Jones, qui a également marqué le Pixar SparksShort Smash and Grab.

Voici la liste des morceaux de cet album:

1. Bouncing Baby (1:33)

2. Canard et couverture et regret (1:17)

3. Je te vois (1:18)

4. Float End Credits (1:10)

5. Float Alternate End Credits (1:07)

Vous pouvez acheter cet album maintenant sur des plateformes numériques dont Amazon.

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.