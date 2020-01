Disney Plus ajoute des tonnes de grands films et émissions de télévision le mois prochain

Nous n’avons pas besoin de vous dire que Disney + est arrivé l’année dernière avec une tonne de contenu passionnant disponible dès le premier jour.

De Pixar aux studios Marvel, de Star Wars à tous ces classiques de Disney, le premier lot d’abonnés a certainement eu l’embarras du choix en ce qui concerne les choses à regarder. Et bien que des séries originales comme The Mandalorian aient accaparé la plupart des projecteurs – et pour une bonne raison – il y a beaucoup plus à venir que les téléspectateurs peuvent attendre au cours des prochaines semaines.

En effet, la liste complète des contenus destinés à Disney Plus le mois prochain a maintenant été révélée, et avec des faits saillants comme Toy Story 4, la nouvelle saison de Star Wars: The Clone Wars et le retour de The Sandlot, il est temps de commencer à être excité.

Pour un aperçu complet, vous pouvez voir ci-dessous:

Disponible à partir du 1er février:

Autour du monde en 80 jours

Grosse affaire

The Sandlot (retour du titre)

Thon méchant (Saison 1-2)

Disponible à partir du 2 février:

Disponible à partir du 5 février:

Disponible à partir du 7 février:

Journal d’un futur président – Épisode 104 – «Le National Mall»

Disney Family Sunday – Épisode 114 – «Toy Story: Toy Bins»

Marvel’s Hero Project – Episode 114 – «Dynamic Danielle»

One Day At Disney – Épisode 110 – «Grace Lee: Artiste du livre de contes»

Timmy Failure: des erreurs ont été commises – Première

Disponible à partir du 9 février:

Disponible à partir du 14 février:

Mon chien, le voleur

Éclaboussure

À cause de Winn-Dixie

Journal d’un futur président – Épisode 105 – «Dénonciateur»

Disney’s Fairy Tale Weddings – Première – Épisode 201 – «Marching Down the Aisle»

Disney Family Sunday – Épisode 115 – «La princesse et la grenouille: Lily Pads»

Marvel’s Hero Project – Épisode 115 – «Roving Robbie»

One Day At Disney – Episode 111 – «Kristina Dewberry: Imagineering Construction Manager»

PLUS SUR LE WEB

Cliquer pour agrandir

Disponible à partir du 16 février:

Iron Man & Hulk de Marvel: Heroes United

Disponible à partir du 21 février:

Marvel Rising: Opération Shuri

Marvel Rising: jouer avec le feu

Journal d’un futur président – Épisode 106 – «Habeas Corpus»

Mariages de contes de fées de Disney – Épisode 202 – «L’Alaska pour m’épouser»

Les dimanches en famille Disney – Épisode 116 – «Aristochats: bandeaux»

Marvel’s Hero Project – Episode 116 – «Genesis The Amazing Animal Ally»

One Day At DIsney – Épisode 112 – “Vince Caro: Pixar Recording Engineer”

Star Wars: The Clone Wars – Première – Épisode 701 – «Le mauvais lot»

Disponible à partir du 25 février:

Star Wars Resistance (Saison 2)

Disponible à partir du 28 février:

J’ai capturé le roi des lutins

Imagination Moves (Saison 1-3)

Marvel’s Future Avengers (Saison 1)

Phineas et Ferb: Star Wars

Journal d’un futur président – Épisode 107 – «Relations extérieures»

Mariages de contes de fées de Disney – Épisode 203 – «Une proposition flashy»

Disney Family Sunday – Épisode 117 – «Lion King: Paint Pour Artwork»

Marvel’s Hero Project – Episode 117 – «Superior Salvador»

One Day At Disney – Épisode 113 – «Lupe de Santiago: Couturière»

Classe d’atelier – Première série – Épisode 101 – «Hole-In-Won»

Star Wars: The Clone Wars – Episode 702 – “Un écho lointain”

Pas une mauvaise liste, non? Certes, certains de ces titres peuvent ne plaire qu’à une petite partie des abonnés, mais il y a encore quelques films et émissions de télévision remarquables ici qui peuvent exciter les gens. Et en outre, Disney Plus ajoute du nouveau contenu tout le temps, et avec le reste de l’année toujours prêt à nous apporter la deuxième saison de The Mandalorian et de nombreux spectacles MCU – comme The Falcon and the Winter Soldier et WandaVision – vous pourriez même dire que le meilleur est encore venir.

Dites-nous, cependant, pour quoi êtes-vous le plus excité dans la programmation? Faites-nous savoir en déposant un commentaire ci-dessous.