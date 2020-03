Disney Plus demande à certains utilisateurs d’ajouter du contenu plus mature

Disney Plus a commencé à envoyer des sondages à certains abonnés pour leur demander s’ils souhaitent regarder du contenu plus mature.

Alors que le service de streaming est presque parfait pour les enfants et les adolescents, Disney Plus s’est démarqué par le manque de contenu mature pour certains de ses abonnés plus âgés. En fait, Disney a interrompu la production de la prochaine série de suites de Lizzie McGuire parce qu’elle comportait trop de contenu mature. Disney Plus a également déplacé la série dérivée Love, Simon Love, Victor à Hulu, car ils ne trouvaient pas la série appropriée pour sa population démographique.

Cependant, le manque de contenu mature de Disney Plus pourrait être une chose du passé, car le service de streaming a demandé à certains utilisateurs via une enquête s’ils souhaitaient voir du contenu plus mature. Un utilisateur de Reddit a lui-même reçu l’enquête Disney Plus et l’a publiée sur le sous-crédit du service d’abonnement.

Dans le sondage, le service de streaming demande aux abonnés «Quelle est la probabilité que vous regardiez chaque émission?», Les émissions en question étant Buffy the Vampire Slayer, Firefly, Modern Family, How I Met Your Mother, Black-ish et Malcolm au milieu. Tous ces spectacles appartiennent à Disney via ABC ou sa récente acquisition de 20th Century.

Tous les spectacles en question sont certainement beaucoup plus matures que la liste actuelle des séries disponibles sur Disney Plus. Tout au plus, ces séries atteignent le niveau PG-13, en ligne avec les goûts de The Mandalorian ou The Simpsons, qui sont actuellement disponibles sur le service de streaming. Disney Plus possède actuellement un trésor de contenu, donc ces émissions élargiraient certainement son portefeuille.

Il est prévu que les prochaines émissions de Marvel Cinematic Universe telles que Wandavision et The Falcon and the Winter Soldier maintiendront un certain niveau de maturité, d’autant plus que la plupart des films de la franchise ont été classés PG-13.

Source: Reddit