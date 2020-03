Disney Plus ” Hocus Pocus 2 ‘trouve son directeur dans Adam Shankman

La suite de Hocus Pocus de Disney Plus a trouvé son directeur dans Adam Shankman.

Le Hocus Pocus original est sorti en salles en juillet 1993. Malheureusement, le film n’a pas été un succès au box-office et n’a gagné qu’environ 39,5 millions de dollars sur un budget de 28 millions de dollars. Au fil des années, cependant, le film est devenu un succès culte et est souvent diffusé à l’Halloween. Maintenant, cependant, il semble que Disney souhaite créer une suite sur sa nouvelle plate-forme de streaming.

L’année dernière, il a été révélé que la suite de Hocus Pocus était en développement chez Disney Plus. La scénariste et coproductrice des bourreaux de travail Jen D’Angelo est actuellement engagée pour écrire le film mais aucun réalisateur n’a été trouvé jusqu’à présent. Selon un rapport de Variety, Hocus Pocus 2 sera réalisé par Adam Shankman. Adam Shankman lui-même a un long curriculum vitae qui comprend des comédies familiales comme Cheaper by the Dozen 2 et The Pacifier ainsi que des films romantiques comme A Walk to Remember. Au cours des dernières années, le réalisateur s’est principalement attaché au travail à la télévision, réalisant des épisodes de séries comme Glee et Being Mary Jane.

Que pensez-vous tous de cette nouvelle? Êtes-vous ravi d’apprendre que la suite de Hocus Pocus a trouvé un réalisateur? Que pensez-vous de sa diffusion sur Disney Plus? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Kenny Ortega (série de films musicaux High School; série de films Descendants) a réalisé le Hocus Pocus original. Le film mettait en vedette Bette Midler dans le rôle de Winifred «Winnie» Sanderson, Kathy Najimy dans le rôle de Mary Sanderson et Sarah Jessica Parker dans le rôle de Sarah Sanderson. L’histoire a suivi un trio de sorcières qui ont été ressuscitées par un adolescent nommé Max Dennison (Omri Katz) à Salem, Massachusetts. Pour compléter le casting, il y avait Thora Birch, Vinessa Shaw, Sean Murray, Jason Marsden et Doug Jones.

Le Hocus Pocus original est désormais disponible en streaming sur Disney Plus.

Source: Variété

Trey Griffeth

Amateur de jeux vidéo, de bandes dessinées et de films! Écrivain de tout ce qui les concerne!