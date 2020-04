Disney + pourrait atteindre 226 millions d’abonnés d’ici 2024

Peu de temps après la sortie de Disney + dans certains pays d’Europe occidentale et en Inde, Disney a annoncé que son nouveau service de streaming avait atteint 50 millions d’abonnés payants dans le monde.

Selon une prévision de Guggenheim Securities pour le Hollywood Reporter, ils prédisent que Disney + pourrait toucher 226 millions d’abonnés d’ici la fin de l’exercice 2024.

Ils avaient initialement prévu que Disney + compterait environ 135 millions d’abonnés d’ici 2024. Lors de l’événement Investor Day, Disney annonce qu’il prévoyait entre 60 et 90 millions d’abonnés d’ici la fin de 2024.

L’analyste a ajusté ses prévisions d’abonnés Disney + de 59 millions à 74 millions aux États-Unis et à l’échelle internationale, il prévoit qu’il pourrait atteindre 76 millions à 153 millions d’abonnés.



Disney + devant être lancé plus tard cette année en Europe de l’Est, en Amérique latine et en Asie-Pacifique plus tard cette année, le nombre d’abonnés internationaux va considérablement augmenter. Et une fois que les nouvelles émissions exclusives de Marvel Disney + auront été lancées sur le service de streaming, cela verra également une nouvelle augmentation du nombre d’abonnés.

Combien d’abonnés pensez-vous que Disney + atteindra d’ici la fin de 2024?

