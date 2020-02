Disney pourrait développer un univers cinématographique DBZ

L’anime Dragon Ball passe un bon moment, avec de nouveaux films d’animation, des jeux vidéo qui rendent notre âme d’enfants, et de nombreux pouvoirs, de nouvelles transformations et des méchants avec lesquels – fondamentalement – nous devenons fous et, qui provoquent également quotidiennement de multiples Fanarts qui nous font soupirer. Mais Dragon Ball n’est pas seulement dans le collimateur des fans habituels, mais aussi d’une entreprise (qui a absorbé la moitié de la planète) et qui Maintenant, je comptais imiter avec cette belle franchise ce qui a commencé avec Marvel il y a longtemps: un univers cinématographique.

La rumeur des nouveaux plans de Disney vient directement de l’artiste Instagram Yadvender Singh Ran (également connu sous le nom d’UltraRaw26) qui prétend avoir entendu que la Mouse House ne serait pas seulement satisfaite de présenter une nouvelle action en direct de Dragon Ball sur grand écran. , mais créez tout un univers cinématographique très similaire à Marvel. Mais oui, n’oublions pas qu’il s’agit d’une simple rumeur.

Sur Instagram, avec la publication d’un incroyable fanart de Goku en tant que Supersaiyajin phase 4, il a déclaré:

“Il y a quelques jours, j’ai entendu cette rumeur selon laquelle Disney Il prévoit de lancer une nouvelle franchise d’action en direct Dragon Ball dans l’espoir d’imiter le succès de l’univers cinématographique Marvel. Maintenant c’est juste une rumeur, je ne sais pas si c’est VRAI ou pas. J’espère juste qu’un jour, Supersaiyajin 4 fera une entrée en direct », a-t-il écrit.

Après que Disney ait dévoré Fox, vous saurez qu’il a acquis les droits de la société ainsi que tous ses actifs, y compris les droits de Dragon Ball … ce qui signifierait que – en théorie – Disney peut faire ce qu’il veut avec les guerriers Z, voire ruiner la franchise s’il le souhaite.

On dit aussi que Disney aurait déjà ses principaux acteurs, un casting qui serait complètement asiatique, et nous appelons Ludi Lin (Power Rangers, 2017) Goku et Henry Golding (Madly Millionaires, 2018) dans le rôle de Vegeta.

Aimez-vous l’idée que Disney développe un univers cinématographique Dragon Ball?

