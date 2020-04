Disney pourrait travailler sur un X-Men: la suite de la série animée

Il faudra encore quelques années avant d’obtenir un MCU complet X Men film, mais il semble que quelque chose arrive dans le pipeline de Disney, et bientôt. Comme nous l’avons signalé précédemment, plusieurs sources ont indiqué que la Mouse House pourrait être sur le point de faire sa première utilisation majeure de l’IP X-Men depuis la fusion de Fox. Les théories vont de la sortie numérique surprise de The New Mutants (qui devait sortir en salles le 3 avril), à Disney + la mise en ligne des films X-Universe de Fox, en passant par la suite surprise de la très appréciée émission des années 90 X-Men : La série animée.

Si vous êtes sceptique quant à la reprise d’une émission qui n’a pas été diffusée depuis 1997, regardez cette image:

Ce sont des icônes de compte récemment téléchargées sur Disney + et rappellent extrêmement les conceptions classiques des années 90 de Jim Lee X-Men. Pour autant que nous puissions en juger, ces dessins sont un art nouveau et n’ont été vus nulle part ailleurs. En plus de cela, nous savons que les créateurs de X-Men: The Animated Series ont été occupés à lancer une série de suivi à Disney, et cet art est un bon indicateur qu’ils ont obtenu le feu vert et ont été occupés à travailler loin il.

De plus, si ces tirs à la tête sont en effet un aperçu d’un nouveau spectacle animé, ils indiquent qu’il continuera pour l’essentiel avec les mêmes costumes pour les X-Men avec quelques éléments mis à jour. Par exemple, dans le dessin animé des années 90, Storm avait de longs cheveux blancs flottants, alors qu’ici elle a un mohawk. De plus, Gambit a peut-être perdu le casque noir qu’il portait et Rogue a un bouffant considérablement moins moelleux.

Si ces images sont téléchargées maintenant, cela peut également indiquer qu’une annonce officielle arrivera très bientôt. Mes doigts sont fermement croisés aussi, car j’ai toujours aimé la gamme classique de la série animée du X Men et j’aimerais voir leurs aventures continuer.