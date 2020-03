Disney prépare la préquelle de Beauty and the Beast avec Gastón et LeFou

Disney continue de voler fou avec ses actions en direct basées sur ses films d’animation classiques, après avoir réalisé avec différents degrés de succès des adaptations d’Alice au pays des merveilles, Dumbo, The Jungle Book, Beauty and the Beast, The Lady et Le clochard, Le Roi Lion et Aladdin, va maintenant lancer une préquelle à l’une des cassettes qu’il a appréciées avec une bonne collection au box-office.

Selon les informations fournies par Variety, Il s’agit d’une série avec Luke Evans et Josh Gad, qui reprendront leurs rôles de Gastón et LeFou. La série est à un stade de développement très précoce, mais il est connu que les événements de la série se produisent avant les événements de Beauty and the Beast, il s’agit donc d’une préquelle de forme.

Comme prévu, la série sera exclusive à Disney + et n’a pas encore de titre final. Bien sûr, il est connu que la musique sera très importante dans la série, nous verrons donc plusieurs numéros musicaux dans le spectacle. Pour l’instant, on sait qu’Eddy Kitsis et Adam Horowitz (Il était une fois) sont prêts à co-écrire le programme et à servir de showrunners. Il a également prévu que Josh Gad aiderait à écrire la série.

Comme la série Marvel Studios pour Disney +, l’émission avec Gastón et LeFou sera une mini-série de six épisodes, qui n’a pas encore de date de sortie provisoire.

