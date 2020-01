Disney prépare un remake dans la fausse action en direct de Bambi

Bien que la plupart des fans et des critiques détestaient le remake de The Lion King, pour n’avoir rien contribué à la version originale, Disney a réalisé que ces retouches de leurs classiques animés étaient très populaires auprès du public. En fait, The Lion King et Aladdin remakes ont collecté, chacun séparément, plus d’un milliard de dollars au box-office en 2019.

Ainsi, voyant qu’il s’agit d’un blockbuster presque sans effort, Disney souhaite exploiter tous ses films avec de nouvelles versions destinées aux nouvelles générations et aux adultes nostalgiques. Ces dernières années, nous avons vu des films tels que The Jungle Book, Cendrillon, Dumbo et, exclusivement pour Disney +, The Lady and the Tramp.

L’idée depuis le début était de montrer ses films classiques en version live action, mais dans le cas du Roi Lion, sans personnage humain dans l’histoire, ils ont fait un film complètement animé en CGI, qui semblait être de l’action live mais ce n’était pas . Dans The Lady and the tramp, ils ont utilisé de vrais chiens qui, avec un petit CGI, semblaient bouger leurs lèvres.

Bien que cette option pour lancer des remakes purs manque de créativité, c’est une méthode qui a certainement fonctionné pour Disney d’un point de vue commercial. Il n’est donc pas rare que Disney maintienne cette position, et prévoit déjà son prochain classique animé qui fera le saut vers une (fausse) action en direct.

Selon The Hollywood Reporter, Bambi est le prochain sur la liste des remakes de Disney. La tâche de réinventer le film d’animation de 1942 sera de Genève Robertson-Dworet (Captain Marvel) et Lindsey Beer (Chaos Walking), le même duo qui, en théorie, écrit Silver and Black, le film Sony Spider Verse qui présentera à Black Cat et Silver Sable, et cela a été sur le point d’être annulé.

Voulez-vous voir un nouveau film Bambi?

