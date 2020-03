Disney + prépare une préquelle de «Beauty and the Beast» au format série

Certains des meilleurs personnages de Beauty and the Beast sont Gastón et LeFou. Ce couple d’amis qui n’ont presque rien de commun autre que d’être un peu idiot, ont étrangement gagné le plaisir de milliers de fans du film d’animation. À tel point que Disney est en train de créer sa propre série d’action en direct pour Disney + en tant que préquelle du film que nous avons vu à l’écran en 2017 avec Emma Watson.

Cette nouvelle est plutôt bonne en soi, mais quelque chose qui excite vraiment, c’est que, Selon The Hollywood Reporter, Josh Gad et Luke Evans réincarneront les personnages comme nous l’avons vu dans le dernier épisode du film. Ces deux acteurs ont constitué une partie très importante du succès que le film a eu au box-office normal, étant assez précis en termes de personnification et similaire aux originaux.

Disney + l’a déjà très bien pensé et va rejoindre les créateurs de Once Upon a Time, Eddy Kitsis et Adam Horowitz pour faire découvrir l’histoire de cette préquelle à des millions de télévisions à travers le monde. La série, toujours sans titre, va se conformer jusqu’au moment de six épisodes, et comme pour le remake, les fans devraient s’attendre à voir Gastón et LeFou interpréter quelques chansons au cours de ces épisodes, toutes dirigées par le compositeur vétéran Alan Menken.

Bien que cette nouvelle série ait l’intention d’élargir l’univers de Beauty and the Beast, Emma Watson (Bella) et Dan Stevens (Bête), ils ne sont pas confirmés pour y aller. Cependant, Le Hollywood Reporter dit qu ‘”il y a une possibilité” de les voir dans certains camées.