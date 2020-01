Disney présente des remakes en direct de Pinocchio et Bambi

Disney prépare des remakes en direct de Pinocchio et Bambi

Avec les adaptations en direct de l’an dernier Aladdin et Le roi Lion recueillant un total de 2,7 milliards de dollars pour la Maison de la souris, Disney ne ralentit pas avec le retour de vieilles propriétés car il a commencé le développement sur un photoreal Bambi remake, ainsi que la signature officielle de Robert Zemeckis (Vol) pour co-écrire et diriger une action en direct Pinocchio refaire. (Via la date limite)

Aucun réalisateur n’est actuellement sur la nouvelle adaptation de Bambi, mais le scénario devrait être écrit par Geneva Robertson-Dworet (Captain Marvel) et Lindsey Beer (Sierra Burgess est un perdant) et verra les retours des personnages emblématiques Thumper et Flower aux côtés du faon titulaire.

Zemeckis est actuellement prêt à co-écrire le script sur un brouillon précédent de Chris Weitz (Cendrillon) et Simon Farnaby (Paddington 2), et dirigera le film d’une manière similaire à celle de Guy Ritchie Aladdin combinant à la fois des personnages animés et des décors et des personnes du monde réel. Les deux films seront produits par Andrew Miano et Weitz à travers leur bannière Depth of Field, avec Jack Rapke et Jackie Levine prêts à produire le projet de marionnettes.

Paul King, directeur des deux Paddington et Paddington 2, était à l’origine attaché à la barre Pinocchio mais a apparemment quitté le film à un moment donné l’année dernière. Andrew Miano et Chris Weitz sont sur le point de produire, King, Weitz et Simon Farnaby ayant écrit le script.

Pinocchio se concentrera sur la marionnette en bois qui rêve de devenir un «vrai garçon» et la relation entre un père et son fils, les ramifications du mensonge et de la création d’histoires et de la vie dans un monde fantastique.

L’original Pinocchio, basé sur le roman de 1883 Les aventures de Pinocchio de Carlo Collodi, qui a fait ses débuts dans les salles en 1940 et a remporté deux Oscars. Dans le film d’animation Disney de 1940 Pinocchio, le rôle principal a été exprimé par Dickie Jones, Jiminy Cricket par Cliff Edwards et Master Geppetto par Christian Rubb.

Zemeckis est actuellement en post-production sur son adaptation de Roald Dahl’s Les sorcières pour Warner Bros avec Anne Hathaway.