Disney produira un nouveau film avec Bruno Mars

Disney s’est mis d’accord avec Bruno Mars pour créer un nouveau film narratif théâtral sur le thème de la musique, dans lequel il jouera et produira. Deadline a annoncé que le film serait composé principalement de musique originale de Bruno Mars. Aucun détail de l’intrigue n’a encore été révélé pour le film, ni une date de sortie potentielle.

Bruno Mars est apparu dans certains films avant d’inclure Honeymoon à Vegas et Rio 2. Avec sa musique, il a remporté 11 Grammy Awards et est l’un des artistes musicaux les plus vendus.

Il a également consulté Twitter pour confirmer la nouvelle:

«Si ton cœur est dans ton rêve

Aucune demande n’est trop extrême

Lorsque vous souhaitez une étoile ”🎶 #MarsMeetsTheMouse #ImGoingToDisneyland #YESSS !! 😜 pic.twitter.com/L4nLzinmKa

– Bruno Mars (@BrunoMars) 6 février 2020

Que pensez-vous de Bruno Mars travaillant avec Disney?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.