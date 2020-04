Disney propose une vente flash spéciale sur ses films

Avec autant de personnes restant à la maison pendant la crise sanitaire actuelle, les Walt Disney Studios ont annoncé une promotion spéciale pour les achats numériques de plusieurs de ses films aux États-Unis.

Disney proposera des films sélectionnés à partir de 4,99 $ pour une durée limitée sur les plateformes numériques aux États-Unis.Organisés en collections thématiques, de nouveaux films seront disponibles chaque semaine en avril et mai et comprendront quelque chose pour tout le monde. Beaucoup de ces films ne sont pas encore disponibles sur Disney +.

Feel Good Movies

14-20 avril

À partir de 4,99 $ chacun en HD / UHD

Rhapsodie bohémienne

The Greatest Showman

Napoleon Dynamite

Le diable s’habille en Prada

Il y a quelque chose à propos de Mary

Jamais été embrassé

Une jolie femme

La proposition (2009)

Le son de la musique

Sous le soleil de Toscane

27 Robes

Little Miss Sunshine

Le club Joie de la chance

Une affaire à retenir

Des plages

Jour de la Terre avec Disneynature

21-27 avril

À partir de 4,99 $ chacun en HD / UHD

Chats Africains

Ours

Né en Chine

Chimpanzé

Terre

Expedition China

Fantôme des montagnes

Royaume des singes

Océans

Ailes de la vie

Films amusants en famille

21-27 avril

À partir de 4,99 $ chacun en HD / UHD

Ferdinand

Alvin et les Chipmunks

Le livre de vie

Journal d’un enfant Wimpy

Nuit au musée

Âge de glace

Mme Doubtfire

Le film Peanuts

Pingouins de M. Popper

Poucette

Voyage au centre de la Terre (1959)

Des robots

Marley & moi

Horton du Dr Seuss entend un Who!

Épique

4 mai

28 avril-4 mai

À partir de 4,99 $ chacun en HD / UHD

Star Wars: Episode IV – Un nouvel espoir

Star Wars: Episode V – L’Empire contre-attaque

Star Wars: Episode VI – Le retour des Jedi

Star Wars: Episode I – La menace fantôme

Star Wars: Episode II – L’attaque des clones

Star Wars: Episode III – La vengeance des Sith

Star Wars: Episode VII – Le Réveil de la Force

Rogue One: une histoire de Star Wars

Star Wars: Episode VIII – Les derniers Jedi

Solo: une histoire de Star Wars

Star Wars: Episode IX – La montée de Skywalker

Star Wars: The Skywalker Saga Bundle

Changeurs de jeu

5-11 mai

À partir de 4,99 $ chacun en HD / UHD

Bataille des sexes

joue la comme Beckham

Objectif! Le rêve commence

Dodgeball

Stick It

Eddie l’aigle

Recrue de l’année

Le Sandlot

Le Sandlot 2

Solo gratuit

L’art de la course sous la pluie

Fouettez-le

Just Wright

Drumline

Surexcitation

Ford contre Ferrari

Souvenez-vous des titans

Invincible

Route de la gloire

Les canards puissants

D2: Les canards puissants

D3: Les canards puissants

McFarland USA

Miracle (2004)

La recrue

Le meilleur jeu jamais joué

Films d’action

12-18 mai

À partir de 4,99 $ chacun en HD / UHD

Armageddon

L’équipe A

Air conditionné

Die Hard

Ennemi de l’État

Club de combat

J’y vais dans 60 secondes

La vitesse

Kingsman: Les services secrets

Homme en feu

M. et Mme Smith

Pearl Harbor

Du vrai acier

Moineau rouge

Pierre tombale

Collection Princesse

19-25 mai

À partir de 4,99 $ chacun en HD / UHD

Aladdin (1992)

La belle et la bête (1991)

Courageux

Cendrillon (1950)

La petite Sirène

Moana

Pocahontas

La princesse et la grenouille

La belle au bois dormant

Blanche-Neige et les sept nains

Emmêlé

