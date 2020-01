Disney + ramener “La quête”

Lors d’un panel Disney + au Realscreen Summit à la Nouvelle-Orléans, Disney a révélé qu’ils ramèneraient la série de réalité de la compétition fantastique ABC et la série acclamée par la critique “The Quest”, qui mettra en vedette des adolescents et ajoutera plus de construction épique du monde éléments interactifs.

The Quest, qui a duré une saison sur ABC en 2014 et sera de nouveau tourné dans un château à l’extérieur de Vienne, en Autriche, “The Quest” est une compétition de réalité innovante qui se déroule dans le monde fantastique d’Everealm. Les candidats adolescents s’affronteront dans un drame qui se déroule où ils rencontrent des êtres mystiques et des rencontres magiques qui rivalisent avec leurs livres, jeux et films préférés. Ils seront intégrés dans un monde à 360 degrés entièrement immersif avec une technologie transparente, une conception de créature, des effets pratiques et des personnages scénarisés qui interagissent dynamiquement avec eux.

Agnes Chu, vice-présidente principale, Contenu, Disney + a déclaré:

“Nous sommes ravis de pouvoir donner vie à la révolutionnaire” The Quest “”

Rob Eric, directeur de la création chez Scout Productions, a déclaré:

«The Quest est un spectacle non scénarisé vraiment unique car il emmène les candidats dans un monde totalement immersif de magie et de fantaisie. Il n’y a pas de meilleur partenaire que Disney + pour ce type de narration enchantée. »

La série est produite par Mark Ordesky de Court Five («Le Seigneur des anneaux») et Jane Fleming; David Collins, Scout Productions, Michael Williams, Rob Eric («Queer Eye»); et Bertram van Munster du New Media Collective, Elise Doganieri et Mark Dziak («The Amazing Race»).

Cette série étant tournée en Europe, elle aidera Disney à atteindre son quota européen, ce qui oblige les sociétés de streaming à avoir une certaine quantité de contenu filmé dans la région.

Aucun détail n’a été annoncé sur le moment où cette série arrivera à Disney + et si la première saison sera également ajoutée à Disney +.

Êtes-vous intéressé par une reprise de «The Quest»?

