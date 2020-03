Disney réduit les salaires des cadres supérieurs en raison du coronavirus

Le Coronavirus frappant durement la Walt Disney Company, les tournages étant arrêtés pour les films et la télévision, les parcs à thème fermés et les cinémas fermés. Le PDG de Disney, Bob Chapek, a annoncé par e-mail aux membres de la distribution que les cadres, y compris le président Bob Iger et ceux des Disney Streaming Services, étaient en cours de réduction.

Voici l’e-mail de Chapek:

Cher collègue,

Notre monde fait face à une crise sans précédent qui a fondamentalement bouleversé nos vies, créant de l’incertitude et des difficultés – tout en stimulant la gentillesse et la compassion. Et bien qu’il existe encore de nombreuses inconnues en ce qui concerne les impacts du COVID-19, notre priorité absolue reste votre sécurité et votre bien-être.

Comme nous l’avons vu, le coronavirus présente des risques importants pour la santé et a fait de nombreuses victimes. En tant que tel, il est plus important que jamais que nous suivions tous les conseils d’experts en santé et prenions les précautions nécessaires, notamment en continuant de travailler à domicile, dans la mesure du possible, et en pratiquant la distanciation sociale. Ce faisant, nous aidons également à protéger nos proches, nos voisins et nos amis.

C’est une période éprouvante pour nous tous et alors que nous traversons ces temps difficiles ensemble et que nous ajustons notre vie quotidienne, nous sommes reconnaissants pour la flexibilité et la compréhension continues de chacun.

La pandémie a également un impact dévastateur sur les économies mondiale et américaine, et elle frappe particulièrement durement des entreprises comme la nôtre. En quelques semaines, nous avons connu une perturbation généralisée dans notre entreprise, nos parcs nationaux et nos hôtels étant fermés indéfiniment, notre ligne de croisière suspendue, notre production de films et de télévision interrompue et la distribution en salles retardée au niveau national et international, et nos magasins de détail fermés vers le bas. Même si je suis convaincu que nous traverserons ensemble cette période difficile et sortirons encore plus forts, nous devons prendre les mesures nécessaires pour gérer l’impact financier à court et à long terme sur notre entreprise.

À la lumière de cela, nous allons mettre en œuvre une variété de mesures nécessaires conçues pour mieux nous positionner face à ces défis extraordinaires. Parmi eux, nous demanderons à nos cadres supérieurs d’aider à supporter le fardeau en prenant une réduction de salaire – à compter du 5 avril, tous les VP verront leurs salaires réduits de 20%, les SVP de 25% et les EVP et au-dessus de 30%. Je vais bénéficier d’une réduction de 50% de mon salaire. Cette action temporaire restera en vigueur jusqu’à ce que nous prévoyions une reprise substantielle de nos activités. Notre président exécutif, Bob Iger, a choisi de renoncer à 100% de son salaire.

Alors que nous naviguons dans ces eaux inexplorées, nous vous demandons beaucoup et, comme toujours, vous relevez le défi et nous apprécions votre soutien. Votre dévouement et votre résilience en cette période difficile sont vraiment inspirants, et cela me donne une confiance renouvelée que nous traverserons cette crise encore plus fort qu’avant, comme nous l’avons tant de fois dans l’histoire de notre entreprise.

Continuez à prendre soin de vous et de vos proches, restez bien et sachez que nous sommes là pour vous soutenir.

