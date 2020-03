Disney + réduit sa bande passante de 25% en Europe grâce au coronavirus

Plus tôt cette semaine, le commissaire de l’Union européenne, Thierry Breton, a exhorté les services de streaming à opter pour une définition standard, pour aider à protéger la stabilité d’Internet à travers l’Europe, car tant de gens sont chez eux à cause du Coronavirus.

Netflix, Youtube et Amazon ont déjà convenu de réduire temporairement la bande passante de 25%, avec le président de Walt Disney France, confirmant que Disney + fera de même.

Hélène Etzi a annoncé sur Twitter (traduit via Twitter)

Un peu plus de patience pour nos fans français, notre service de streaming #DisneyPlus arrive bientôt… mais à la demande de @gouvernementFR, nous avons convenu de reporter le lancement jusqu’au mardi 7 avril 2020.

Toujours soucieux d’agir de manière responsable, Disney répond à la demande du Commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton de soutenir l’effort collectif pour le bon fonctionnement des infrastructures haut débit.

En prévision d’une forte demande pour #DisneyPlus, nous mettons en œuvre de manière proactive des mesures pour réduire l’utilisation globale de la bande passante d’au moins 25% dans les pays qui lanceront Disney + le 24 mars.

Dans les prochains jours, nous surveillerons le trafic Internet et travaillerons en étroite collaboration avec les FAI afin de réduire davantage les vitesses si nécessaire et de veiller à ce qu’ils ne soient pas surchargés par la demande des utilisateurs.

Nous avons hâte de lancer #DisneyPlus et espérons que notre service apportera un peu de réconfort aux familles et à nos fans en ces temps difficiles et éprouvants.

Disney + sera lancé au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Autriche et en Suisse le mardi 24 mars.

Que pensez-vous de la réduction de la qualité du contenu par Disney pour réduire la bande passante?

