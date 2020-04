Disney + Remaking Robin Hood avec Carlos López Estrada Réalisation

Selon Deadline, Disney + développe un remake hybride live-action / CG de Robin des Bois avec Carlos López Estrada (Blindspotting, Légion, Haut et puissant) mis en scène à partir d’un scénario de Kari Granlund (la belle et le Clochard, Dépanneurs, Marraine).

Le classique animé de 1973 était une comédie musicale mettant en vedette des animaux anthropomorphes dans le rôle de personnages de Robin Hood. Le film a été réalisé par Wolfgang Reitherman à partir d’une histoire de Larry Clemmons, ainsi que des séquences d’histoire du créateur de conceptions de personnages et d’histoires Ken Anderson, Vance Gerry, Frank Thomas, Eric Cleworth, Julius Svendsen et David Michener.

L’animé Robin des Bois avec Roger Miller, Peter Ustinov, Terry-Thomas, Brian Bedford, Monica Evans et Phil Harris.

Justin Springer (Dumbo) produira le dernier remake de Disney.