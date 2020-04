Disney remaniements Mulan, Jungle Cruise & Indiana Jones Dates de sortie

Suite à la fermeture de cinémas du monde entier en raison du Coronavirus, Walt Disney Studios a annoncé son nouveau calendrier de sortie, déplaçant certains de leurs titres en 2020 et 2021.

Soul gardera actuellement sa date de sortie du 19 juin pour le moment. Alors qu’Artemis Fowl est désormais déplacé vers Disney +.

Mulan arrive maintenant au cinéma le 24 juillet, date de la croisière dans la jungle, repoussée d’une année complète au 30 juillet 2021.

Les retards signifieront également que le film sans titre Indiana Jones sera repoussé d’un an, du 9 juillet 2021 au 29 juillet 2022. 20th Century Studios repousse Ryan Reynolds Free Guy du 3 juillet au 11 décembre 2020.

Cela clarifie que Mulan ne se dirigera pas directement vers Disney +, mais ces dates pourraient encore changer si la situation actuelle ne s’améliore pas. Et évidemment, avec le retard de ces titres, cela aura également un impact supplémentaire sur leurs dates de sortie Disney +.

Que pensez-vous de ces changements de date?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.