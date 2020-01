Disney remporte 11 Lumiere Awards

La semaine dernière, la Advanced Imaging Society a organisé sa 11e remise annuelle des Lumiere Awards, qui célèbre les réalisations exceptionnelles en matière de narration audiovisuelle immersive. L’événement a eu lieu le 22 janvier au Steven J. Ross Theatre sur le terrain du studio Warner Bros.

Disney a passé une excellente soirée, avec Frozen 2 qui a remporté trois prix, ainsi que Avengers: Fin de partie, Aladdin, Star Wars: La montée de Skywalker, Save This Rhino, Alita: Battle Angel et Ford Vs Ferrari, qui ont tous remporté des prix.

Voici une liste des lauréats des prix Lumiere 2020 de Disney:

Meilleur long métrage immersif – animé: Frozen II (Disney)

Meilleur long métrage immersif – Action en direct: Avengers: Endgame (Disney)

Meilleure scène ou séquence d’un long métrage: Aladdin, “” Friend Like Me “(Disney)

Meilleure chanson originale: Frozen II, «Dans l’inconnu» (Disney)

Meilleur HDR – Animé: Frozen II (Disney)

Meilleur HDR – Action en direct: Alita: Battle Angel (20e)

Meilleur divertissement géolocalisé: Star Wars: Galaxy’s Edge (Walt Disney Imagineering)

Meilleure conversion 2D en 3D: StereoD, Star Wars: The Rise of Skywalker

Prix ​​Harold Lloyd: James Mangold (directeur, Ford v Ferrari) (20e)

Meilleur son immersif – Théâtre: Ford v Ferrari (20e)

Meilleur documentaire: Sauvez ce rhinocéros (National Geographic)

