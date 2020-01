Disney retarde le tournage de la série Obi-Wan Kenobi pour réécrire les scripts

L’épuisement de la franchise “Star Wars” sur son front de film a été pallié avec le succès de “The Mandalorian”, qui a recueilli le témoin des “Rebels” animés et “The Clone Wars” comme le fleuron de la saga télévision . Cependant, le développement sur le petit écran, en particulier à l’échelle à laquelle Lucasfilm aspire, n’est pas non plus un chemin de roses, et la dernière production à subir un sérieux revers a été la série dédiée à Obi-Wan Kenobi, ce qui signifiera la réunion des fans avec Ewan McGregor en tant que sage maître Jedi.

Ewan McGregor, à la place d’Obi-Wan Kenobi

Après avoir fait taire les rumeurs récentes qui indiquaient une éventuelle annulation de la série ambitieuse, il est apparu que Le scénariste Hossein Amini a abandonné le projet, et que l’équipe technique réunie aux Pinewood Studios à Londres a été dissoute, donc le tournage ne commencera pas en août comme prévu. Le premier moyen de dévoiler cette situation dangereuse a été Collider, qui dit que La présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, n’est pas satisfaite des scripts de la série, ce qui aurait causé ce retard.

Plus tard, The Hollywood Reporter est allé plus loin et a révélé que Disney était déjà à la recherche d’un nouveau scénariste, et que la série pourrait perdre deux épisodes en cours de route pour se retrouver avec seulement quatre livraisons. Selon une source médiatique américaine, l’intrigue montrerait Obi-Wan protégeant des versions plus jeunes de Luke et Leia, ce qui aurait été perçu comme une approche trop similaire à celle du protagoniste de “ The Mandalorian ” avec Baby Yoda. En l’absence de lumière sur ces déclarations, la seule certitude est que McGregor et la réalisatrice Deborah Chow restent liés au projet, qui maintient ainsi ses deux grands piliers.

Calme-toi

Ce tremblement de terre en pré-production a coïncidé avec la première de “Birds of Prey” à Hollywood, où McGregor s’est arrêté pour calmer les eaux. “Les scripts sont vraiment bons. Je pense que maintenant que “Episode IX” est sorti et que les gens de Lucasfilm ont plus de temps pour investir dans l’écriture, ils ont décidé de passer plus de temps à écrire les épisodes“, a assuré l’acteur à ComicBook, confirmant d’ailleurs le tournage commencera en janvier 2021. En outre, dans ses déclarations à Variety, il a également tenu pour acquis que La date de sortie prévue, inconnue pour l’instant, ne sera pas affectée par ce changement, avec lequel Disney prétend simplement que les scripts “sont meilleurs”.

