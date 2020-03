Disney retarde «Mulan» et «The New Mutants» au milieu des inquiétudes liées aux coronavirus

Disney a retardé à la fois son remake Mulan en direct et le film très attendu X-Men The New Mutants en raison de préoccupations concernant le Coronavirus.

Disney’s Mulan et The New Mutants sont les derniers films à avoir été retardés en raison des préoccupations entourant le Coronavirus, rejoignant Fast and Furious 9 et A Quiet Place II. Parallèlement au retard de plusieurs films sur poteaux, de nombreuses conventions telles que E3, SXSW, WonderCon et CinemaCon ont également été annulées en raison de craintes concernant la propagation du Coronavirus.

Disney a publié jeudi soir une déclaration selon laquelle le choix de retarder Mulan et The New Mutants s’efforce d’être aussi prudent que possible.

“Comme vous le savez, cette situation évolue rapidement et je voulais vous faire savoir que nous reportons les mises en liberté de” Mulan “,” The New Mutants “et” Antlers “par prudence. Nous croyons vraiment en l’expérience cinématographique et nous envisageons de nouvelles dates de sortie potentielles pour 2020 qui seront annoncées à une date ultérieure.

À cette jonction actuelle, aucune nouvelle version pour les deux plus grands tentes de Disney n’a été publiée. Mulan a été placé dans ses cinémas le 27 mars et suivait un énorme week-end d’ouverture de 80 millions de dollars aux États-Unis. Cependant, au cours des derniers jours, la situation en Amérique du Nord a radicalement changé. Quant à The New Mutants, qui avait subi de nombreux retards, devait sortir en salles le 3 avril. The New Mutants a commencé le tournage en 2017 et a subi de nombreux revers, le Coronavirus étant son dernier coupable.

Désormais, tous les regards se tournent vers Disney’s Black Widow, qui devrait sortir dans les salles fin avril. Si le Coronavirus se calme entre maintenant et alors, il ne serait pas surprenant que le film Marvel soit le premier film sur lequel nous nous rassemblons tous. Seul le temps nous dira quelle sera la prochaine étape pour Hollywood au milieu de ces préoccupations concernant le coronavirus.

Que pensez-vous que Disney retarde la sortie de The New Mutants and Mulan en raison du Coronavirus?

Voici le synopsis officiel de The New Mutants:

20th Century Fox en association avec Marvel Entertainment présente “The New Mutants”, un thriller d’horreur original se déroulant dans un hôpital isolé où un groupe de jeunes mutants est détenu pour surveillance psychiatrique. Lorsque des événements étranges commencent à se produire, leurs nouvelles capacités mutantes et leurs amitiés seront testées alors qu’elles se battent pour essayer de s’en sortir vivantes.

Réalisé par Josh Boone à partir d’un script qu’il a co-écrit avec Knate Lee, The New Mutants met en vedette Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Alice Braga, Blu Hunt et Henry Zaga.

Les nouveaux mutants n’ont actuellement pas de date de sortie.