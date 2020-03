Disney retarde Mulan, les nouveaux mutants et bois

RUPTURE: Disney retarde Mulan, The New Mutants and Antlers

Juste au moment où il semblait que le Nouveaux mutants était sur le point de faire une pause, Disney a annoncé qu’il reporterait les sorties du dernier film Fox Marvel, ainsi que le remake en direct de Mulan et le film d’horreur dirigé par Keri Russell Bois à des dates actuellement inconnues pour la fin de 2020 au milieu des préoccupations liées aux coronavirus, selon The Wrap.

“Comme vous le savez, cette situation a évolué rapidement et je voulais vous faire savoir que nous reportons la sortie de Mulan, Les nouveaux mutants et Bois par une abondance de prudence“, A déclaré Disney dans un communiqué. “Nous croyons vraiment en l’expérience cinématographique, et nous envisageons de nouvelles dates de sortie potentielles pour 2020 qui seront annoncées à une date ultérieure. “

Lorsque l’empereur de Chine émet un décret selon lequel un homme par famille doit servir dans l’armée impériale pour défendre le pays contre les envahisseurs du Nord, Hua Mulan, la fille aînée d’un guerrier honoré, intervient pour prendre la place de son père malade. Se faisant passer pour un homme, Hua Jun, elle est mise à l’épreuve à chaque étape et doit exploiter sa force intérieure et embrasser son véritable potentiel. C’est un voyage épique qui la transformera en guerrière honorée et lui gagnera le respect d’une nation reconnaissante… et d’un père fier.

Mulan présente une distribution internationale célèbre dirigée par Liu Yifei (Le Royaume Interdit, Il était une fois) a été choisi comme Hua Mulan après une recherche de casting mondiale d’un an. À ses côtés, Donnie Yen (Rogue One: une histoire de Star Wars) en tant que commandant Tung; Jason Scott Lee (Tigre accroupi, dragon caché: épée du destin) comme Böri Khan; Yoson An (The Meg) comme Cheng Honghui; avec Gong Li (Mémoires d’une geisha, Levez la lanterne rouge) comme Xianniang et Jet Li (Temple de Shaolin, Arme mortelle 4) en tant qu’empereur.

Le film est réalisé par Niki Caro à partir d’un scénario de Rick Jaffa & Amanda Silver et Elizabeth Martin & Lauren Hynek basé sur le poème narratif “The Ballad of Mulan”.

20th Century Studios en association avec Marvel Entertainment présente Les nouveaux mutants, un thriller d’horreur original se déroulant dans un hôpital isolé où un groupe de jeunes mutants est détenu pour surveillance psychiatrique. Lorsque des événements étranges commencent à se produire, leurs nouvelles capacités mutantes et leurs amitiés seront testées alors qu’ils se battent pour essayer de s’en sortir vivants.

Le film met en vedette Anya Taylor-Joy (Divisé, La sorcière) comme Magik et Maisie Williams (Jeu des trônes, gen: LOCK) en tant que Wolfsbane, avec Henry Zaga (13 raisons pour lesquelles) comme Sunspot, Blu Hunt comme Dani Moonstar et Choses étranges’Charlie Heaton dans le rôle de Cannonball.

Les nouveaux mutants adapte la série de bandes dessinées mensuelles du même nom lancée en 1982. Créée par Chris Claremont et Bob McLeod, Les nouveaux mutants suit un groupe de mutants adolescents en tant que héros en formation dans l’univers Marvel. Le long métrage devrait s’écarter du spectacle de science-fiction d’autres X Men films et est plutôt décrit comme un film d’horreur de style “Stephen King rencontre John Hughes”.

En novembre 2017, ComingSoon.net a dévoilé en exclusivité un concept de fuite animatique du film, qui présente Wolfsbane, Magic et Cannonball face à l’ours démon.

Dans Bois, une enseignante de l’Oregon (Keri Russell) et son frère (Jesse Plemons), le shérif local, découvrent qu’un jeune étudiant (Jeremy T. Thomas) recèle un secret dangereux aux conséquences effrayantes. Le film met également en vedette JT Corbitt, Graham Greene, Scott Haze, Rory Cochrane et Amy Madigan.

Réalisé par Scott Cooper (Hostiles), le film a été écrit par C. Henry Chaisson (Ouvert 24 heures) & Nick Antosca et Scott Cooper, d’après la nouvelle «The Quiet Boy» de Nick Antosca (Chaîne zéro). Le film est produit par Guillermo del Toro, oscarisé (La forme de l’eau, Histoires effrayantes à raconter dans le noir, Nightmare Alley), David S. Goyer (Le Chevalier Noir, Fondation, Batman commence) et J. Miles Dale, lauréat d’un Oscar (La forme de l’eau, La souche, Maman).

Le trio de films continue une journée pleine de retards et de reports, avec Paramount Pictures tirant Un endroit calme Partie II, Les tourtereaux et Blue Story des calendriers complètement tandis que Universal Pictures a poussé F9: La saga rapide de retour d’une année entière. MGM et Universal ont commencé la tendance la semaine dernière avec la poussée de sept mois de Pas le temps de mourir d’avril à novembre.