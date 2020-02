Disney révèle les 20 épisodes les plus importants de Clone Wars à regarder avant la saison 7

La dernière saison de 12 épisodes de Star Wars: La guerre des clones est presque sur nous et maintenant Disney + a sélectionné 20 des épisodes les plus importants à regarder avant le retour de la série dans moins de deux semaines.

C’est un fait connu que les fans de Star Wars sont généralement divisés sur presque tout ce qui sort d’une galaxie très loin. Mais étonnamment, cela n’a jamais été le cas avec The Clone Wars. La série acclamée par la critique a pris fin brutalement en 2014 avec une saison de 13 épisodes raccourcie, mais les fans ont demandé à la Mouse House de la faire revivre depuis. En tant que tel, tout le monde a paniqué collectivement en apprenant que Dave Filoni serait de retour avec son émission à succès pour conclure l’histoire, cette fois de manière satisfaisante.

En fait, cette dernière course promet d’explorer les événements qui mènent à la vengeance des Sith et de combler les lacunes. Par exemple, dans Star Wars Rebels, Ahsoka Tano dit que la dernière fois qu’elle a vu Anakin, il se précipitait pour sauver le chancelier Palpatine. Ainsi, une réunion et un au revoir attendent le maître et son apprenti, et les fans sont positivement excités de voir plus de ces personnages.

Mais qu’en est-il de ceux qui n’ont pas encore eu la chance de rattraper la série? Eh bien, Lucasfilm nous a récemment donné la solution parfaite, mais si vous avez également raté cette opportunité, vous pouvez simplement regarder les histoires les plus importantes décrites par Disney + dans leur liste des 20 épisodes essentiels de Star Wars: The Clone Wars.

PLUS SUR LE WEB

Cliquer pour agrandir

Comme on le voit ci-dessous, cette liste contient 2 épisodes de la saison 1, 7 épisodes de la saison 2, seulement 1 épisode de la saison 3, 2 épisodes de la saison 4 et un énorme 9 épisodes de la saison 5, tandis que la saison 6 est visiblement absente, malgré certains des épisodes les plus importants de toute la série.

1 × 01: «Embuscade»

1 × 05: «Rookies»

2 × 05: «Atterrissage à Point Rain»

2 × 06: «Usine d’armes»

2 × 07: «L’héritage de la terreur»

2 × 08: «Envahisseurs cérébraux»

2 × 12: «Le complot de Mandalore»

2 × 13: «Voyage de tentation»

3 × 02: «Arc Troopers»

4 × 21: «Frères»

4 × 22: «Vengeance»

5 × 06: «Le rassemblement»

5 × 01: «Revival»

5 × 14: «Éminence»

5 × 15: «Nuances de raison»

5 × 16: «Les sans-loi»

5 × 17: «Sabotage»

5 × 18: «Les Jedi qui en savaient trop»

5 × 19: «Pour attraper un Jedi»

5 × 20: «Le mauvais Jedi»

Bien sûr, on ne sait toujours pas pourquoi ces épisodes spécifiques ont été choisis, mais ils serviront probablement de contexte aux prochains versements lorsque Star Wars: La guerre des clones revient le 21 février. Et jusque-là, vous pouvez rattraper le spectacle sur Disney + si vous ne l’avez pas déjà fait. Faites-nous confiance, cela en vaudra la peine.