Disney + Rogue One Prequel Series ajoute Chernobyl Production Designer

Disney a ajouté Luke Hull en tant que concepteur de la production de la prochaine série Star Wars Disney + mettant en vedette le capitaine Cassian Andor et K2SO de Rogue One.

Luke Hull a déjà travaillé sur un certain nombre de séries de HBO, dont le hit à succès, Tchernobyl et a récemment travaillé sur le spin-off de Game of Thrones, désormais annulé, «The Long Night / Bloodmoon». Parmi les autres projets sur lesquels Luke a travaillé, mentionnons «Fortitude» d’Amazon et «King Arthur: Legend of the Sword» de Guy Ritchie.

Son travail lui a valu un Emmy pour la conception de production exceptionnelle pour une période narrative ou un programme fantastique et il a également remporté le prix de la Guilde des directeurs artistiques pour l’excellence en conception de production sur un film de télévision ou une série limitée.

Le nouveau spin-off de Rogue One devait commencer le tournage cet été au Royaume-Uni, mais devrait être légèrement retardé en raison de la situation actuelle.

