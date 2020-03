Disney s’apprête à subir un énorme coup financier en raison du coronavirus

The Walt Disney Company est sur le point de subir un énorme coup financier à la suite de la pandémie de coronavirus. Plusieurs aspects des entreprises de l’entreprise ont été considérablement affectés au cours des dernières semaines. Au théâtre, nous avons vu leurs sorties majeures sous des perches soit sous-performantes, soit confrontées à des dates de sortie reportées. En plus de cela, l’annonce de cette semaine qu’AMC fermera tous ses 630 sites nationaux pendant au moins six semaines n’aidera pas les choses et en outre, les parcs à thème et les croisières de Disney ont également fermé.

Cependant, l’entreprise a les ressources financières pour traverser cette tempête. Deadline rapporte que SVP de Moody et analyste principal du divertissement Neil Bagley dit que Disney a un coffre de guerre assez grand en magasin et que sa cote financière ne changera pas:

«Aucun changement dans les notes ou les perspectives (pour le moment). La liquidité règne en maître. »

Il a expliqué que la Mouse House dispose d’une capacité de revolver de 12,25 milliards de dollars (crédit à court terme auquel une entreprise peut accéder lorsqu’elle a besoin d’un financement rapide pour payer ses dépenses d’exploitation ou des transactions ponctuelles), ainsi que d’un solde de trésorerie important. La prédiction de Bagley est que Disney se livrera à un exercice de contrôle des coûts et cherchera à payer «des impôts nettement inférieurs» au cours de l’exercice 2020. Mais les eaux de la méga-société ne sont pas entièrement calmes, comme Bagley a poursuivi en disant :

“Il y a un potentiel pour un impact économique important pour Disney si les fermetures durent au-delà de juin, mais nous nous attendons à ce que les fermetures de parcs et les suspensions de bateaux de croisière soient une perturbation temporaire, nuisant aux marges et augmentant le bénéfice d’exploitation de 175 millions de dollars touché par le segment pour le les parcs ont fermé à Shanghai et à Hong Kong au début de l’année. »

Un rayon de soleil pour l’entreprise sera que les abonnements Disney + devraient augmenter alors que les téléspectateurs s’ennuient à chercher quelque chose pour occuper leur temps pendant la pandémie. Cependant, il y aura probablement des regrets qu’il n’y ait pas de spectacle aussi médiatisé que le lancement de The Mandalorian ce printemps, et que le Coronavirus signifiera que leur série MCU Disney + très médiatisée est susceptible de faire face à des retards importants.