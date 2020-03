Disney s’attend à perdre 350 mille dollars par jour à cause du coronavirus

Disney prévoit de perdre jusqu’à 350 000 $ par jour en raison des ajustements de production et des versions dues au coronavirus. Le Hollywood Reporter a partagé ce nombre dans une analyse plus large où Hollywood est estimé à dans son ensemble pourrait perdre 20 milliards de dollars par COVID-19.

Nous recommandons également: Suspendre la production de Stranger Things 4 grâce au coronavirus

Cette estimation apparaît lorsque la décision a récemment été prise de déplacer la date de la première du film d’action en direct Mulan, l’un des plus attendus par les fans. Bien sûr, l’un des marchés dont Disney s’attendait le plus à profiter avec Mulan était le chinois, non seulement à cause du thème du film lui-même, mais parce qu’il est connu que le box-office chinois définit, à bien des égards, le succès des films.

Actuellement, cEnviron 70 000 cinémas en Chine sont toujours fermés Et les États-Unis envisagent de réduire les rassemblements publics surpeuplés maintenant que les inquiétudes se sont intensifiées.

Au moment de la rédaction de cet article, le box-office mondial a déjà subi un coup d’environ sept milliards de dollars et il serait logique que ces chiffres augmentent avec le temps. L’Indsutria devrait perdre environ 17 milliards de dollars entre avril et mai, mais tout pourrait être pire si la situation mondiale empire.

De plus, Disney a dû suspendre la production de certaines séries comme Falcon et The Winter Soilder.

.