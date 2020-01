Disney serait en pourparlers pour une suite à “ Captain Marvel ”

Ces dernières années, l’univers du film Marvel a grandi à pas de géant. Nous sommes passés de voir Iron Man, Captain America et Thor pour rencontrer d’autres personnages moins connus qui ont également été créés par Stan Lee et tous les esprits créatifs de la société.

Bien que nous ayons déjà eu Black Widow et Scarlet Witch, nous manquions toujours de pouvoir féminin dans ces histoires, c’est pourquoi ils nous ont présenté Captain Marvel.

Pour commencer l’année la plus importante de l’histoire de Marvel, Disney a décidé que la première histoire qui serait diffusée sur grand écran serait celle de Carol Danvers –Interprété par Brie Larson–, où nous avons également eu la chance de voir l’un des personnages préférés de tout le monde, Nick Fury. La maison de Mickey Mouse n’avait pas tort Le film solo de Captain Marvel a apporté au studio la somme négligeable de 113 milliards de dollars.

Des mois plus tard, nous la verrions enfin avec tous les Avengers dans le dernier film de toute l’équipe, Avengers: Fin de partie, bien qu’avec la pause de l’univers du film, nous ne savions pas ce qui se passerait avec cette super héroïne jusqu’à présent. Selon Variety, Disney serait déjà en pourparlers finaux avec Megan McDonnell pour commencer à écrire le script d’un deuxième film Captain Marvel.

Récemment McDonnell était derrière WandaVision, l’un des projets les plus importants de Marvel avec The Falcon et The Winter Soldier pour la récente plateforme de streaming de l’entreprise, Disney +. Jusqu’à présent, on ne sait pas quel serait le complot qui irait à cette deuxième date, la seule actrice confirmée pour cette suite est Brie Larson elle-même.

Captain Marvel a été le premier film de l’univers du film Marvel à avoir une femme comme protagoniste, et cette année – pour être exact le 1er mai – nous pourrons voir la bande solo de Black Widow sur les écrans de tout le monde, donc quelque chose est très clair pour nous, la société va tout miser sur ses super-héroïnes.