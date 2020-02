Disney serait en train de créer un film d’action en direct Rapunzel et les fans ont des pensées

Rien ne peut empêcher la machine qu’est Disney d’entrer dans ses coffres pour sa prochaine pièce d’inspiration créative – ou de refaire. Il semble que cela se reproduise, et le “nous” auquel nous nous référons est une refonte en direct d’une ancienne propriété de princesse.

Cette fois, il y a des spéculations que le géant des médias fera revivre l’histoire de Raiponce, la jeune fille aux cheveux longs emprisonnée dans une tour.

Scène de «Tangled: The Series» | Disney Channel via .

Attendez, un remake “Tangled” arrive-t-il?

Beaucoup admettront que Tangled est devenu un favori

Le canon animé de Disney avec ses lumières flottantes, son humour, un adorable Flynn Rider,

et bien sûr le Raiponce naïf, en conflit et courageux. Le film de 2010 a mis un

spin original sur un vieux conte de fées, quelque chose que la société est tout à fait adepte

à faire.

Mais cela signifie-t-il que Tangled sera redit dans un

format d’action en direct? Personne n’est sûr, mais Screen

Rant rapporte qu’une histoire de Raiponce est définitivement en développement. La sortie

a confirmé que la scénariste Ashleigh Powell travaille sur un script pour cette nouvelle

version.

Il a également été révélé que Rapunzel 3.0 se dirigera vers

théâtres et non pas à Disney + comme Lady and the Tramp. La seule question

est de savoir si ce sera une refonte de Tangled ou une nouvelle version du conte de Grimms.

La première histoire de Raiponce de Disney était un blockbuster

Tangled a présenté Mandy Moore et Zachary Levi au casting

et le film musical a marqué gros au box-office, battant Harry Potter

à l’époque. Selon Box Office Mojo,

le film a rapporté environ 594 millions de dollars dans le monde.

Sorti en décembre 2010, Tangled surpris

les prévisionnistes qui ne pensaient pas que ce serait si bien contre la franchise des sorciers.

Mais la magie des princesses Disney et la saison de Noël ont payé comme Forbes

a souligné, ce qui en fait l’un des films de princesse les plus réussis de Disney.

Les fans ont des sentiments mitigés

Lentement, les nouvelles se frayent un chemin à travers Internet et

Les fans de Disney ont leurs propres opinions. Alors que certains appellent déjà qui ils

adore voir dans les rôles principaux (Zayn Malik et Ariana Grande gagnent),

d’autres sont convaincus que Disney ferait une erreur.

Redditors

sont sceptiques sur le fait qu’un film d’action en direct Rapunzel sera bon à moins qu’il ne s’ensuit

la veine de Cendrillon ou Mulan avec une nouvelle version de l’histoire. Citant

Aladdin et Le Roi Lion comme exemples de nouvelles explications simples et sans imagination,

certains ne sont pas à bord avec Tangled ou toute autre version de Raiponce

être refait.

Ensuite, il y a un camp qui est totalement contre l’action en direct

redémarre et veut profiter du caractère sacré d’un classique animé sous sa seule forme.

En attendant, les fans adorent les émissions animées de Disney Channel

Tangled: The Series et Raiponce’s Tangled Adventure. le

les intrigues reprennent après les événements du film de 2010 et suivent Flynn et

Raiponce et les émissions attirent les téléspectateurs de toutes les tranches d’âge.

Puisqu’il est trop prématuré de dire si la nouvelle Raiponce de Disney

virer sur une nouvelle voie ou emprunter des éléments à Tangled, les fans devront

attendre et créer leurs listes de souhaits mentaux de ce qu’ils aimeraient voir si ce film

obtient un feu vert officiel.