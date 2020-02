Disney signe un accord pluriannuel sur le cinéma et la télévision avec Nordic Entertainment Group

Disney et le Nordic Entertainment Group ont annoncé un nouvel accord pluriannuel pour l’accès aux films et émissions de télévision de la Walt Disney Company, y compris les studios 20th Century, ABC, National Geographic, Disney Channel et plus encore.

Voici les détails:

Pour la première fois, le service de streaming Viaplay du groupe NENT et les chaînes de télévision payante Viasat auront la fenêtre exclusive de premier paiement pour les derniers films à succès des studios du 20e siècle dans la région nordique. Les téléspectateurs de Viaplay peuvent également continuer à apprécier les séries ABC nouvelles et établies telles que “Grey’s Anatomy” et une large sélection de films de bibliothèque populaires des studios du 20e siècle. En outre, la boutique de chaînes Disney, dont Disney Channel, Disney Junior et Disney XD, continuera d’être accessible aux abonnés Viasat dans toute la région nordique.

L’ardoise du premier film payant des studios du 20e siècle pour 2020 comprend des titres acclamés par la critique et primés aux Oscars tels que “ Bohemian Rhapsody ”, “ The Favorite ” et le “ Jojo Rabbit ” et “ Ford v Ferrari ” nominés aux Oscars 2020, aux côtés de la dernier versement de la franchise à succès «Terminator». La vaste bibliothèque des studios du 20e siècle comprend certaines des propriétés cinématographiques les plus reconnaissables au monde telles que «Alien», «La planète des singes», «Die Hard» et «Deadpool», ainsi que des classiques comme «Pretty Woman» et «Braveheart».

Deux des séries les plus récentes d’ABC recevront également des premières nordiques sur les plateformes du groupe NENT: le thriller de science-fiction mystère “Emergence” et “Good Trouble”. Ce dernier est un spin-off du drame à succès «The Fosters», qui a un public dévoué auprès des jeunes adultes aux États-Unis et sur Viaplay dans la région nordique.

En outre, NENT Group continuera d’offrir Disney Channel, Disney Junior et Disney XD à ses abonnés de télévision payante Viasat en Suède, en Norvège, au Danemark et en Finlande. Les abonnés Viasat auront également accès à un rattrapage étendu des dernières séries des chaînes Disney TV.

Filippa Wallestam, directrice du contenu du groupe NENT: «Cet accord étendra notre relation avec Disney à près de 20 ans et mettra en valeur à la fois la popularité de leur contenu auprès de nos téléspectateurs et les fantastiques expériences de visionnement disponibles sur Viaplay et Viasat. Nous allons maintenant montrer encore plus des plus grands films et séries du monde pour les années à venir. »

Hans van Rijn, SVP et Country Manager de The Walt Disney Company Nordic: «Nous sommes ravis d’étendre et d’élargir notre partenariat de contenu avec NENT Group alors que nous cherchons ensemble à proposer au public nordique des histoires plus originales sur plus d’écrans des légendaires studios du 20e siècle. En outre, nous sommes ravis de continuer à proposer aux abonnés Viasat notre portefeuille complet de chaînes Disney TV. »

Dans le cadre d’autres accords de contenu avec Disney, le groupe NENT propose aux clients Viaplay Fox + (un service avec plus de 4000 épisodes de coffrets dont `24 ‘,` Prison Break’ et `Futurama ‘) et National Geographic + (un service proposant 600 épisodes documentaires), en plus de montrer des films et des séries des studios du 20e siècle tels que “ Comment j’ai rencontré votre mère ”, “ Les Simpsons ” et “ Bones ” sur ses chaînes de télévision gratuites et de diffuser la chaîne Fox dans ses forfaits de télévision payante Viasat. Le groupe NENT est également responsable des ventes publicitaires des chaînes Fox et Disney en Suède, en Norvège et au Danemark. Ces accords continuent de fonctionner sur plusieurs années.

Disney + devrait être lancé dans les pays nordiques à l’été 2020, mais comme Disney ne prévoit pas de lancer Hulu à l’échelle internationale avant le lancement mondial de Disney + après 2021, il semble que Disney ait trouvé un foyer pour son contenu plus mature des studios du 20e siècle et ABC dans les régions nordiques.

Il est probable que Disney + connect ne soit pas affecté, car cet accord a été conclu avec les plans futurs de Disney, tout en permettant au Nordic Entertainment Group d’accéder à de grandes quantités de contenu pour ses chaînes de télévision traditionnelles.

