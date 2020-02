Disney sort la date de 2021 en concurrence avec le film Marvel de Sony

Disney a supprimé la date de sortie 2021 d’un film sans titre qui aurait concurrencé un projet Marvel de Sony.

Auparavant, Disney avait prévu la sortie d’un film d’action sans titre en direct le 8 octobre 2021, qui aurait concurrencé un mystérieux film Marvel que Sony avait prévu de sortir en salles le même jour plus tôt ce mois-ci.

Désormais, la sortie de Disney en octobre 2021 comprendra un studio sans titre du 20e siècle le 1er, la version enregistrée en direct de Hamilton le 15 et un deuxième projet sans titre du 20e siècle Studios le 22. La décision de retirer le film Disney sans titre du 8 octobre 2021, date de sortie, évite tout chevauchement avec le film Marvel sans titre de Sony alors que les deux sociétés poursuivent leur partenariat sur les films Tom Holland Spider-Man.

Les détails sur le tournage sans titre de Marvel pour le 8 octobre de l’année prochaine ne sont pas connus pour le moment, mais Sony a déclaré qu’il développerait plusieurs films axés sur des personnages tels que Kraven le chasseur, Silk and Silver Sable, Spider-Woman, et bien d’autres.

Entre-temps, Marvel Studios, qui appartient à Disney, collabore actuellement au troisième volet de la série de films Spider-Man de Tom Holland. La production conjointe entre Sony et le studio appartenant à Disney devrait sortir en salles le 21 juillet 2021.

En attendant, les fans revoient la dernière apparition de Tom Holland en tant que web-slinger dans Spider-Man: loin de chez soi.

Suite aux événements de Avengers: Fin de partie, Spider-Man doit se mobiliser pour affronter de nouvelles menaces dans un monde qui a changé pour toujours.

Réalisé par Jon Watts à partir d’un script écrit par Chris McKenna et Erik Sommers, Spider-Man: Far From Home stars Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya, Jacob Batalon, Tony Revolori, Martin Starr, Numan Acar, JB Smoove, Oli Hill, Remy Hii, Marisa Tomei, Michael Keaton, Jon Favreau, Cobie Smulders et Samuel L. Jackson comme Nick Fury.

Spider-Man: loin de chez soi est maintenant disponible sur Digital HD, Blu-ray Ultra HD 4K, Blu-Ray et DVD.

Source: Disney