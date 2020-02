Disney sortira un film de Hamilton de Lin-Manuel Miranda en salles!

Disney sortira un film de Hamilton de Lin-Manuel Miranda dans les salles!

Disney, Lin-Manuel Miranda, Jeffrey Seller et Thomas Kail ont annoncé un accord pour les droits de distribution mondiaux qui porteront le 11 prix Tony Award, le Grammy Award, l’Olivier Award et le musical de scène Hamilton, lauréat du prix Pulitzer, dans les salles de cinéma. Le film sera distribué par The Walt Disney Studios aux États-Unis et au Canada le 15 octobre 2021.

Le film de la distribution originale de Broadway effectuant Hamilton est un bond en avant dans l’art de la «capture en direct». Ce film transporte son public dans le monde du spectacle de Broadway d’une manière particulièrement intime. Combinant les meilleurs éléments du théâtre et du cinéma en direct, le résultat est une performance cinématographique qui est une toute nouvelle façon de découvrir Hamilton.

“Je suis tombé amoureux de la narration musicale en grandissant avec les collaborations légendaires de Howard Ashman-Alan Menken Disney – La Petite Sirène, la Beauté et la Bête, Aladdin,” dit Lin-Manuel Miranda. «Je suis tellement fier de ce que Tommy Kail a pu capturer dans cette version filmée de Hamilton – une expérience théâtrale en direct qui se sent tout aussi immédiate dans votre cinéma local. Nous sommes ravis de nous associer à Disney pour proposer la société Broadway originale de Hamilton au plus large public possible. “

La distribution originale de Broadway apparaissant dans le film comprend les lauréats des Tony Awards Lin-Manuel Miranda dans le rôle d’Alexander Hamilton; Daveed Diggs comme Marquis de Lafayette / Thomas Jefferson; Renée Elise Goldsberry en tant que Angelica Schuyler; Leslie Odom, Jr. comme Aaron Burr; Les nominés aux Tony Awards Christopher Jackson comme George Washington; Jonathan Groff en tant que roi George; Phillipa Soo comme Eliza Hamilton; et Jasmine Cephas Jones en tant que Peggy Schuyler / Maria Reynolds; Okieriete Onaodowan comme Hercules Mulligan / James Madison; et Anthony Ramos comme John Laurens / Philip Hamilton.

Le casting comprend également Carleigh Bettiol, Ariana DeBose, Hope Easterbrook, Sydney James Harcourt, Sasha Hutchings, Thayne Jasperson, Elizabeth Judd, Jon Rua, Austin Smith, Seth Stewart et Ephraim Sykes.

«Lin-Manuel Miranda a créé une expérience théâtrale inoubliable et un véritable phénomène culturel, et c’est pour une bonne raison que Hamilton a été saluée comme une œuvre d’art étonnante. Tous ceux qui l’ont vu avec la distribution originale n’oublieront jamais cette expérience singulière. » a déclaré Robert A. Iger, président du conseil et chef de la direction, The Walt Disney Company. “Et nous sommes ravis d’avoir l’opportunité de partager cette même expérience de Broadway avec des millions de personnes à travers le monde.”

«Nous sommes ravis que les fans de la série et de nouveaux publics à travers le monde découvrent ce que c’était sur scène – et dans le public – lorsque nous avons tourné ceci au Richard Rodgers Theatre de Broadway en juin 2016. Nous voulions donner à tout le monde le même siège, ce que ce film peut offrir “, ajouta Kail.

Producteurs pour Hamilton, le film de la production originale de Broadway, comprend Miranda, Seller et Kail, qui réalise également.