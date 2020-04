Disney + Star Wars Obi-Wan Kenobi Series obtient un nouvel écrivain

De nouveaux détails ont été révélés sur la prochaine série Disney + Star Wars, Obi -Wan Kenobi par Variety. Un nouvel écrivain a rejoint l’équipe, Joby Harold assumant désormais la responsabilité de l’écriture de Hossein Amini, qui a quitté le projet en janvier.

Lors de l’événement D23 Expo de l’année dernière à Los Angeles, il a été confirmé qu’Ewan McGregor reviendrait dans le rôle qu’il a joué dans la trilogie du film prequel.

Joby Harold a précédemment travaillé en tant qu’écrivain sur King Arthur: Legend of the Sword et travaille sur un nouveau film Transformers et Army of the Dead de Zack Snyder. Il a également travaillé en tant que producteur exécutif sur la série dramatique WGN America «Underground» et la récente série Netflix «Spinning Out».

La nouvelle série sera dirigée par Deborah Chow et plus tôt cette année, il a été révélé que le tournage de la série avait été retardé jusqu’en janvier 2021 en raison de problèmes avec le script.

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.