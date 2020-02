Disney Streaming Services informe désormais les utilisateurs des nouvelles connexions

Disney a commencé à offrir une sécurité supplémentaire sur certains de ses services de streaming, y compris ESPN +, Hulu et DisneyLife, qui incluent l’envoi d’un e-mail aux abonnés chaque fois qu’il y a une nouvelle connexion, détaillant où la connexion a eu lieu et sur quel type d’appareil.

J’ai personnellement reçu un de ces e-mails hier depuis mon compte DisneyLife (qui devrait devenir Disney + le 24 mars) et j’ai eu quelques abonnés qui me contactent pour obtenir ces e-mails pour Hulu et ESPN +.

Ces e-mails n’ont pas encore commencé à être envoyés aux abonnés Disney +, mais il semble qu’ils commenceront à être plus proactifs dans le traitement des comptes volés et utilisés.

Depuis le lancement de Disney +, il y a eu des problèmes techniques pour certains utilisateurs, qui ont trouvé leurs comptes compromis par des voleurs, qui se sont connectés à leurs comptes.

La principale raison de ce problème est que les e-mails et les mots de passe des abonnés ont été divulgués sur Internet à partir de piratages précédents d’autres sociétés, puis les pirates vendent ensuite ces comptes sur le dark Web pendant des centimes, car les utilisateurs continuent d’utiliser le même mot de passe qu’ils ont utilise depuis des années. Certains utilisateurs ont également été escroqués à partager leur nom d’utilisateur et leurs mots de passe via des e-mails de phishing, ce qui est fait pour inciter les utilisateurs à fournir ces détails.

Espérons que ces nouvelles devraient commencer à faire savoir aux gens qui accède à leur compte et Disney peut commencer à mieux les traiter, mais cette notification par e-mail ne fait que promouvoir les utilisateurs à changer leurs mots de passe si ce n’est pas eux. L’un des problèmes de Disney + est qu’il a été lancé avec moins d’options de sécurité que ses concurrents, ce qui aide à mettre fin à l’utilisation abusive généralisée des comptes, alors que Disney + lui-même n’a pas été piraté, il a été lent à réagir à ces problèmes.

Netflix est capable de lancer tous les utilisateurs et appareils, les obligeant à se reconnecter avec de nouveaux mots de passe. La plupart des services proposent désormais une vérification en deux étapes avec des e-mails / messages texte, afin de restreindre l’accès aux comptes volés.

Il est important que tous les internautes aient des mots de passe différents pour leurs services en ligne, tels que les services bancaires, le courrier électronique, etc.

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.