Disney + supprime numériquement les fesses de Daryl Hannah dans “Splash”

En février, Disney a ajouté le film classique de 1984 Touchstone Pictures, Splash, mais récemment l’utilisateur de Twitter Allison Pregler a publié un clip montrant que Disney avait allongé numériquement les cheveux de Madison pour couvrir ses fesses alors qu’elle courait dans l’océan.

Dans la version originale, ses longs cheveux couvraient partiellement ses fesses alors qu’elle sautait dans l’eau, mais ce nouveau clip montre qu’il a été édité pour être plus touffu et plus long pour le couvrir.

Disney + a été promu comme un service de streaming familial et lorsque Splash a été initialement publié en 1984, il était classé comme un film PG, mais Disney + a augmenté la note à un PG13.

Il a également ajouté des avertissements de «représentations culturelles dépassées» à plusieurs de leurs films classiques, notamment Dumbo, The Aristochats, Jungle Book et Lady and the Tramp.

Êtes-vous d’accord avec le montage de films par Disney?

