Disney suspend la production de plusieurs films en raison du coronavirus

Les effets du Coronavirus continuent de frapper les films à venir de Disney, car selon le Hollywood Reporter, la production a été suspendue sur plusieurs projets d’action en direct, y compris le remake de Disney + de “Home Alone”, ainsi que des sorties en salles telles que “The Little Mermaid”, ” Shang-Chi et la légende des dix anneaux »,« Le dernier duel »,« Nightmare Alley »,« Peter Pan et Wendy »et« Shrunk ».

Disney a publié une déclaration:

«Bien qu’il n’y ait eu aucun cas confirmé de COVID-19 sur nos productions, après avoir pris en compte l’environnement actuel et les meilleurs intérêts de notre casting et de notre équipe, nous avons pris la décision de suspendre la production de certains de nos films en direct pour une courte période. temps. Nous continuerons d’évaluer la situation et de recommencer dès que possible. »

Il ne s’agit que d’un arrêt temporaire et les travaux reprendront une fois la crise terminée.

Disney a déjà retardé certaines dates de sortie de ses films à venir et ferme tous ses parcs à thème d’ici la fin du week-end.

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.