Disney + test ADN lance en Australie

Disney a lancé un test spécial «Disney + ADN» en Australie et en Nouvelle-Zélande, qui a été conçu pour aider les gens à découvrir à quoi ils ressemblent.

Ce test interactif mesure les réactions d’un utilisateur à des centaines de scènes de films et d’émissions emblématiques de la bibliothèque Disney, Marvel, Pixar, Star Wars et National Geographic Disney +.

Et à partir de ces réactions, il révélera la composition de l’ADN de Disney + de l’utilisateur et les attributs qu’ils partagent avec chaque personnage.

Disney a fait appel à certaines célébrités australiennes, dont le champion du monde de tennis,Ash Barty, animateur et présentateur télé,Rove McManusEt chanteurRicki-Lee Coulter, pour promouvoir le nouveau test ADN.

Ash Barty a déclaré: «Quand ils m’ont demandé si je serais prêt à passer un test ADN Disney + pour prouver de quoi j’étais vraiment fait, j’ai répondu hakuna matata!

«J’ai toujours aimé Simba et Moana. Mais quand j’ai découvert que j’étais 56% The Hulk, j’ai été un peu surpris. Même si je ne connaissais pas grand-chose du grand gars vert, je me suis rendu compte que nous partagions certaines similitudes … j’aimerais penser que j’ai un peu de son endurance, de sa détermination et de sa force surhumaine! “

Rove McManus a déclaré

«Je suis très excité d’être maintenant à bord avec Disney +. Je suis un fan inconditionnel de toute leur gamme de contenu – et je peux même dire avec fierté que j’en fais partie.

Ricki-Lee Coulter a déclaré:

«Je suis ravi de faire partie de la famille Disney et de participer à la campagne Disney + DNA avec Rove & Ash. Je suis obsédée par tout ce qui touche à Disney depuis que je suis une petite fille, donc grandir et travailler avec une marque aussi emblématique aux côtés de deux icônes australiennes est un vrai rêve devenu réalité à bien des égards, “

Les fans de Disney en Australie peuvent vérifier eux-mêmes les tests ADN Disney + sur ce site.

Quel personnage avez-vous obtenu?

Source – Semaine des médias

