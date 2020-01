Disney + Top 30 millions de téléchargements

Un nouveau rapport du cabinet d’études Sensor Sensor a révélé que Disney + avait été téléchargé plus de 30 millions de fois aux États-Unis au quatrième trimestre.

Au cours du quatrième trimestre, ils estiment que l’application Disney + a rapporté plus de 50 millions de dollars, dépassant les services d’abonnement établis comme HBO Now et Showtime.

Ces données ne prennent en compte que l’App Store et Google Play, donc le nombre serait plus élevé car il n’inclut pas les abonnements des utilisateurs de Roku, Android, PS4, Amazon, Xbox ou PC.

Disney + représentait 34% du marché du streaming sur les appareils Apple et Google, dépassant même le nombre total de téléchargements pour toute l’année de Hulu et Amazon Prime Video.

Apple avait plus de 18 millions de téléchargements et Google Play avait 12 millions de téléchargements.

Voici un aperçu des graphiques montrant le lancement réussi de Disney +:

Aucun détail officiel sur le nombre d’abonnés Disney + n’a été révélé depuis la semaine de lancement initiale, mais la Walt Disney Company annoncera plus de détails lors de l’appel des résultats trimestriels du mois prochain.

Et tandis que le nombre de téléchargements pourrait ralentir aux États-Unis, Disney + arrivera dans certains pays européens fin mars, avec d’autres pays plus tard.

Avez-vous téléchargé Disney +?

