Disney travaille sur la version Live Action de Raiponce

Avec les énormes succès des remakes en direct de films d’animation classiques de Disney tels que Beauty and the Beast, Aladdin, Cendrillon et Le Livre de la Jungle, Disney semble à nouveau accéder à son catalogue pour une autre nouvelle version d’un conte classique, avec un nouvelle version de Raiponce alias Tangled.

Selon le DisInsider, Disney a embauché Ashleigh Powell, qui avait auparavant travaillé sur Le Casse-Noisette et les Quatre Royaumes de Disney, pour écrire le script. Et le film va être produit par Michael De Luca (qui a déjà travaillé sur Captain Phillips) et Kristin Burr (qui a travaillé sur Christopher Robin et Cruella).

Les autres producteurs exécutifs impliqués dans le film incluent Zoe Kent, qui travaille sur le prochain Lilo et Stitch pour Disney + et Jessica Virtue, qui vient de terminer le travail sur la nouvelle version en direct de Mulan.

Aucun réalisateur n’est encore attaché au projet mais Disney en recherche actuellement un.

La nouvelle version de Rapunzel sortira d’abord dans les salles, donc ce ne sera pas un Disney + Original. Et on ne sait pas si ce sera basé sur Disney’s Tangled ou le conte de fées allemand classique des frères Grimm, qui a été publié pour la première fois en 1812.

Que pensez-vous de Disney qui fabrique une version en direct de Raiponce?

