Disney travaille sur un Kingdom Keepers Disney + Series

Une série Disney + basée sur la célèbre série de livres Kingdom Keepers est actuellement en cours de développement selon le réalisateur / acteur Kevin Smith. Au cours de son récent épisode de l’émission Fat Man Beyond, ils parlaient de l’idée de construire une salle de danger de style X-Men et de la qualité du film qu’il y aurait à y filmer. Où Kevin Smith a dit:

J’ai vu ce mur dans la vraie vie, quand nous travaillions sur Disney, euh… quand nous travaillions sur les potentiels Kingdom + show Kingdom Keepers. Ils m’ont amené pour, comme, une journée technologique, et ils étaient comme, “ce mur ici peut reproduire n’importe quel arrière-plan”

Kingdom Keepers est une série de romans pour enfants écrits par l’auteur américain Ridley Pearson, où l’intrigue principale de l’histoire est de savoir comment il suit cinq adolescents qui sont des hôtes holographiques dans le parc à thème Disney, qui combattent les méchants de Disney la nuit pour les empêcher de prendre le contrôle des parcs à thème et du monde.

Kevin Smith a poursuivi en expliquant que lors de sa visite sur le plateau de Mandalorian, il avait reconnu que la technologie utilisée était ce qu’il avait vu auparavant dans la démo technologique. L’utilisation de cette technologie permettrait à Disney de filmer dans les parcs à thème, sans causer de problèmes pour les invités ou les attractions. Bien qu’ironiquement, les parcs soient actuellement vides, ce qui rendrait le tournage de ce spectacle pour de vrai, plus facile. Mais évidemment, ils ne pourraient pas filmer en raison des restrictions actuelles.

Découvrez l’épisode de podcast ci-dessous, mais attention, il y a un langage fort et la discussion Kingdom Keepers commence environ 2 heures et 5 minutes dans le podcast:

Malheureusement, plus de détails sur la série n’ont été officiellement confirmés, il est donc possible que le spectacle soit encore en développement très précoce ou ne progresse même pas. Mais après avoir lu de nombreux livres de la série moi-même, j’aimerais que ce soit une réalité.

Aimeriez-vous voir un spectacle Kingdom Keepers sur Disney +?

Via Attractions Magazine

