Disney trouve les rôles principaux de Peter Pan et Wendy Cast – / Film

Disney n’a pas eu à se rendre à la deuxième étoile à gauche, et tout de suite jusqu’au matin pour trouver les pistes de son film d’action en direct Peter Pan, Peter Pan & Wendy. Variety rapporte que Disney a interprété les nouveaux arrivants Ever Anderson dans le rôle de Wendy et Alexander Molony dans le rôle de Peter Pan dans le film en direct réalisé par Pete’s Dragon David Lowery. Lowery a co-écrit le scénario avec Toby Halbrooks.

L’approche de Lowery sur l’histoire classique sera un remake du classique d’animation Disney de 1953, qui a adapté le roman de J.M. Barrie sur un garçon qui ne grandirait pas. La place du conte de fées dans le domaine public signifie que Disney de 1953 n’est pas la seule adaptation du roman de Barrie – Peter Pan a été repensé, modernisé et adapté sous toutes ses formes. Certains ont eu plus de succès, comme Hook de Steven Spielberg avec Robin Williams comme une merveille de garçon plus âgé, tandis que d’autres l’ont été moins, comme l’abyssal de Joe Wright en 2015 avec Pan. Cependant, le film d’animation de Disney est resté la version la plus célèbre – bien qu’il y ait des prises sous-estimées, comme la merveilleuse adaptation de P. J. Hogan en 2003 avec Jason Isaacs.

Et le personnage continue d’être repensé aussi récemment que cette année: le réalisateur de Beasts of the Southern Wild, Benh Zeitlin, a adopté une approche sauvage dirigée par des femmes avec Wendy, tandis que la brave réalisatrice Brenda Chapman a conçu une nouvelle histoire d’origine de conte de fées pour le personnage de Come Away .

Selon son producteur Jim Whitaker, l’adaptation la plus fidèle de Lowery à l’histoire serait une «aventure passionnante» avec une «émotion fondée». En tant que réalisateur du remake d’action en direct Disney le plus réussi à ce jour, le dragon acclamé mais malheureusement sous-estimé de Pete, Lowery pourrait être le cinéaste pour saupoudrer un peu de poussière de fée sur ce conte de fées séculaire.

