Disney TV Studios ajuste sa relation avec Disney +

Suite à des problèmes majeurs dans le processus créatif de développement de spectacles Disney +, qui a vu de nombreux projets majeurs tels que «Tron», «Book Of Disenchantment» et «Muppets Live Another Day» être annulés et d’autres spectacles tels que «High Fidelity» et «Love , Victor »étant déplacé à Hulu, Disney a modifié la façon dont Disney Television Studios crée des émissions pour Disney +, afin de rationaliser le processus, donnant plus de pouvoir à la division Disney Television Studios.

Ce nouveau processus donnera à Disney TV Studios plus de liberté pour travailler de la même manière que Lucasfilm, Marvel, Pixar, Disney Channel et National Geographic, qui ont été autorisés à développer des projets Disney +. C’est ainsi que «le Mandalorien» a été créé. Les changements ont été mis en œuvre lentement au cours des derniers mois pour simplifier les choses.

Les changements signifient que les créateurs de l’émission n’iront plus dans l’équipe créative de Disney +, dirigée par Agnes Chu, mais que la série est maintenant développée par les studios pour Disney +, puisque tous les studios ont désigné des parties de leurs projets allouées à Disney +. Cela signifie que les nombreux studios différents du département TV, y compris 20th Century TV, Fox 21 et ABC Studios peuvent désormais regrouper leurs émissions en un produit entièrement formé et emballé, puis aller à la bonne prise pour le projet.

Ensuite, une fois que Disney + a «acheté» un projet dans l’un des studios, ils continuent à développer la série, donnant aux cadres supérieurs de Disney + des contours de base à travers des scripts et des notes d’histoire, afin que l’équipe créative de Disney + soit moins impliquée, tout en s’assurant qu’elle continue » côté familial.

Il y a eu de la confusion pendant un certain temps sur ce qui est considéré comme «familial», comme le montre à l’origine pourrait repousser les limites d’un classement PG13, mais les choses se sont lentement concentrées sur le PG, bien que les choses soient encore en cours de résolution et seront sans aucun doute sous plus de pression suite à l’actrice Hilary Duff appelant à ce que son émission “Lizzie McGuire” soit déplacée à Hulu puisque l’émission a changé de direction une fois qu’elle a été autorisée.

Dans le cadre du modèle de développement modifié, qui est apparu au fil du temps comme un moyen de rendre le processus plus efficace, j’entends que les projets sont portés à Disney + par les divisions de Disney TV Studios lorsqu’ils sont entièrement formés et emballés en interne. Une fois que Disney + achète un projet dans un studio partenaire, la série est développée au studio, les dirigeants créatifs de Disney + étant tenus au courant des scripts et des modifications, leur rôle principal étant de s’assurer que les projets restent sous la marque de Disney +, puis une fois que cela a été décidé, un budget est convenu avant que la série ne progresse.

Cela devrait entraîner moins de problèmes, tels que «High Fidelity» et «Love, Victor», qui avaient été commandés par l’équipe créative de Disney + avant la finalisation de la fusion des studios du 20e siècle, mais comme les spectacles se sont développés, ils ont été jugés inappropriés pour Disney +, en raison de sa marque «familiale».

Le nouveau système simplifié devrait permettre aux studios de télévision d’avoir plus de flexibilité pour trouver des idées et monter un projet planifié, vendre l’idée à l’équipe Disney +, régler tous les problèmes avec le script, avant que tout ne soit filmé et trop de temps ou d’argent mettre dans le projet. Et j’espère que cela arrêtera la mauvaise publicité que Disney + a eue en perdant des émissions majeures contre Hulu.

Disney a subi des changements internes majeurs au cours des deux dernières années, Bob Iger effectuant un remaniement d’entreprise énorme, les studios créatifs créant du contenu, puis la division Direct To Consumer & International ayant le contrôle sur la façon dont le contenu est distribué. Parallèlement à l’intégration avec 20th Century Studios, entraînant de nombreux changements dans la gestion.

Espérons que maintenant ce nouveau processus créatif soit en place, nous devrions commencer à voir Disney + obtenir plus de contenu et ne devrait pas entraîner la disparition de ces grandes périodes sèches de contenu original. Comme beaucoup regardent Disney + n’a rien de majeur sur la plate-forme entre “The Mandalorian” se terminant en décembre et la nouvelle série Marvel, “The Falcon and the Winter Soldier” commençant en août. Si «High Fidelity» et «Love, Victor» avaient été placés sur Disney + comme prévu, cela aurait rempli de février à août une série dramatique de haute qualité.

